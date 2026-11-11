최정은 서울시의원 “탄천물재생센터 이전·현대화 논의… 영업비밀 뒤에 시민 알 권리 가려져선 안돼”

탄천물재생센터 관련 시민 알권리 보장 촉구… 드론 탈취제 주민 노출 위험 점검

침수취약계층 동행파트너 지원대상 감소, 물놀이형 수경시설 수질기준 위반 28% 지적

이미지 확대 질의하는 최정은 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 탄천물재생센터 현대화·부지 활용 정합성 점검

드론 탈취제 희석 기준 위반과 안전성 비판

침수취약계층 지원 축소, 수경시설 수질 위반 지적

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서울시의회 도시안전건설위원회 최정은 의원(더불어민주당, 비례)은 지난 9일 열린 제340회 정례회 물순환안전국 행정사무감사에서 물재생센터 탄천물재생센터 현대화 사업 추진현황과 드론 탈취제 안전성, 침수취약계층 보호 및 물놀이형 수경시설 수질관리 실태를 점검하며 서울시의 시민 안전관리 전반에 대한 개선을 촉구했다.탄천물재생센터 시설현대화 민간투자사업과 관련해 지난 10월 국회 국토교통위원회 국정감사에서 서울시장이 밝혔던 탄천 부지 활용 구상을 도마 위에 올렸으며, 시장 보고 여부와 함께 기존 민간투자사업 및 부지 활용 계획 사이의 정합성을 따져 물었다.이 과정에서 사업 추진으로 인한 서울시의 장기적 재정 부담 가능성과 계획 변경 여부를 철저히 검토하도록 주문했고, 민간사업자의 영업상 비밀을 존중하되 전체적인 사업 방향과 핵심 내용만큼은 의회에 투명하게 공개하라고 촉구했다.물재생센터에서 운영하는 드론 탈취제가 환경표지 인증 기준인 100배 희석 규정을 무시하고 실제로는 10배만 희석해 쓰이고 있어 인근 주민들의 건강을 위협하고 있다는 점을 강력히 비판했다.일부 흡입독성 항목이 자료 없음으로 방치된 점을 꼬집으며 자료 부재가 곧 안전을 의미하지는 않는다고 지적하고, 실제 사용 제품과 인증 제품의 일치 여부와 희석 배율의 근거 및 주거 지역 비산 가능성을 엄격히 검증할 것을 요구했다.다음으로 침수취약계층 동행파트너 지원대상이 2025년 1130가구에서 2026년 925가구로 감소한 점을 언급하며 고령자·장애인 등 자력대피가 어려운 가구의 선정 기준과 실제 출동·지원 실적을 점검하고, 지원대상에서 누락되는 가구가 없도록 철저한 관리를 주문했다.마지막으로 2026년 물놀이형 수경시설 75개소 중 21개소(28.0%)에서 수질기준 위반이 확인되고, 이 가운데 20개소가 잔류염소 기준을 위반한 점을 지적했다.최정은 의원은 “어린이들이 주로 이용하는 시설이라는 점에서 높은 위반 비율을 가볍게 볼 문제가 아니다”라며, 왕십리광장 바닥분수에서 대장균이 기준치의 약 9.8배 검출된 사례를 언급하고, 위반시설의 사후조치 점검과 2027년 운영 전까지 관리·감독 강화대책 마련할 것을 촉구했다.류정임 리포터