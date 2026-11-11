민경희 서울시의원 “국제하키대회로 한강공원 잔디 훼손… 시민 이용권 침해”

잠원한강공원 잔디 파내고 마사토 경기장 조성… 대회 종료 후 원상복구 지연 지적

서울시 체육정책과, 경기장 조성 방식 사전 파악 미흡·관리감독 책임 인정

“국제대회 개최 시 공공시설 보호 및 사전 심사 강화 촉구”

이미지 확대 지난 10일 열린 제340회 정례회 문화체육관광위원회 행정사무감사에서 관광체육국장에게 질의하는 민경희 의원. 서울시의회 제공

이미지 확대 잠원한강공원 특설경기장 현장 모습. 서울시의회 제공

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세줄 요약 잠원한강공원 하키대회로 잔디 훼손 지적

복구 지연과 시민 이용 제한 문제 제기

서울시 사전 검토·관리감독 부실 추궁

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서울시의회 문화체육관광위원회 민경희 의원(국민의힘·강남1)은 지난 10일 열린 제340회 정례회 문화체육관광위원회 행정사무감사에서 국제하키대회 개최 과정에서 발생한 잠원한강공원 잔디 훼손과 원상복구 지연 문제를 강하게 지적하며, 서울시의 국제스포츠대회 관리·감독 체계 개선을 촉구했다.민 의원은 이날 서울시의 2026년 국제스포츠대회 개최 공모사업 추진 현황을 점검하면서 지난 9월 잠원한강공원 특설경기장에서 개최된 세계 청소년 하키대회의 경기장 조성 과정과 사후 복구 실태를 집중 질의했다.민 의원에 따르면 대회 주최 측은 잠원한강공원의 기존 잔디를 약 30cm 깊이로 파낸 뒤 마사토를 채워 경기장을 조성했다. 그러나 9월 11일 대회 종료 이후에도 훼손된 잔디에 대한 원상복구가 지연되면서 시민들의 공원 이용에 불편이 발생했다는 지적이다.민 의원은 현장 사진을 들어 보이며, 대회를 치르기 위해 기존 잔디를 파내고 마사토 경기장을 만든 경위를 따져 물었다. 아울러 시민의 휴식처인 한강공원이 훼손된 배경과 사전 승인 과정이 적절했는지 집중적으로 추궁했다.특히 서울시 체육정책과가 경기장 조성 방식과 그로 인한 잔디 훼손 가능성을 미리 파악하고 있었는지를 질의했다. 이에 체육정책과장은 마사토 경기장 조성 사실을 전혀 인지하지 못했으며, 기존 한강공원 잔디를 그대로 활용해 경기가 치러질 것으로 알았다고 해명했다.민 의원은 주최 측이 제출한 사업 계획서 어디에도 기존 잔디를 걷어낸다는 구체적인 내용은 없었다고 꼬집었다. 그러면서 국제대회 장소 선정과 사업 승인을 내주는 과정에서 관계 부서의 사전 검토와 관리·감독이 턱없이 부족했다고 비판했다.이에 체육정책과장은 경기장 조성 과정을 사전에 제대로 확인하지 못한 점을 인정하고 유감을 표명했다. 이어 대회 종료 후 잔디가 복구된 것을 확인하기 전까지 잔여 보조금 집행을 보류했고, 현장 점검을 거쳐 잔금을 지급했다고 설명했다. 하지만 민 의원은 애초 복구 작업이 부실해 추가 조치를 요구했으며, 10월 말 작업이 끝난 후에도 잔디가 완전히 살아나지 않아 시민들의 출입을 막는 통제 시설이 여전히 설치되어 있다고 날을 세웠다.민 의원은 국제대회가 종료된 이후에도 시민들이 공원을 정상적으로 이용하지 못하는 상황이 이어지고 있다는 점을 강조하며, 단순한 시설 복구를 넘어 공공시설 이용 제한에 따른 책임 있는 사후 관리가 필요하다고 밝혔다. 특히 국제대회 지원과 관리·감독을 담당한 서울시 체육정책과의 책임 소재를 집중 추궁했다. 이에 체육정책과장은 국제행사 공모대회를 지원한 체육정책과에 1차적인 지도·감독 책임이 있음을 인정했다.민 의원은 국제스포츠대회 유치를 통한 서울의 스포츠 경쟁력 강화와 도시 홍보의 필요성에는 공감하면서도, 대회 개최를 위해 시민의 일상적인 휴식 공간을 훼손하는 방식은 재검토돼야 한다고 강조했다.아울러 향후 국제대회 개최 장소 선정 시 기존 체육시설 활용 가능성, 공공시설 훼손 여부, 원상복구 계획과 시민 이용 제한 가능성 등을 종합적으로 검토할 수 있도록 공모사업의 심사 및 관리체계를 보완할 것을 주문했다.마지막으로 민경희 의원은 ”국제스포츠대회 개최도 중요하지만 시민들이 이용해야 할 공원을 훼손하면서까지 행사를 추진하는 것은 신중하게 검토해야 할 문제“라는 취지로 강조하며, 국제대회 유치와 시민의 공공시설 이용권이 조화를 이룰 수 있도록 서울시의 책임 있는 대책 마련을 촉구했다.이에 체육정책과장은 ”향후 국제대회 공모 과정에서 경기장 조성 방식과 기존 시설 활용 가능성 등을 평가기준에 반영하는 방안을 검토하겠다“고 답변했다.류정임 리포터