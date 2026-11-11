전남광주특별시, 청년결정정부 운영 추진

청년공회 50여명 구성…기획위원회·전담 사무국 중심 운영

이미지 확대 전남광주특별시가 지난 10일 청년결정정부 운영 체계 구체화를 위한 자문회의를 하고 있다.

세줄 요약 청년결정정부 운영체계 구체화

청년 공회·기획위원회 구성 계획

정책 제안부터 평가까지 참여 확대

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전남광주특별시는 청년이 정책의 제안부터 결정·실행·평가까지 주체적으로 참여하는 ‘청년결정정부’ 운영 체계 구체화에 나섰다.청년결정정부는 청년을 정책의 수혜자에서 주체로 전환해 직접 정책 의제를 발굴·제안하고 결정과 실행 과정에 참여하도록 하는 청년 자치 모델이다.먼저 ‘청년결정정부’ 참여기구로 청년 공회와 청년 기획위원회를 구성하고 전담 사무국을 중심으로 운영체계를 구축하는 계획도 마련했다.핵심 참여기구인 청년 공회는 전남광주 청년을 대상으로 성별·연령·지역·직업 등을 고려한 공개모집을 거쳐 무작위 추첨 방식으로 50여명을 구성해 청년정책 제안과 개선 사항 발굴, 정책 숙의·의사결정·성과 평가를 맡는다.청년기획위원회는 분과별 청년 당사자와 전문가들로 구성해 청년 공회에서 제안한 의제를 구체적 정책과 사업으로 발전시키고 실행 가능성과 예산 수립 등을 검토한다.또 청년주권플랫폼을 구축해 정책 제안부터 심의·결정·집행·성과 관리까지 전 과정을 공개하고, 온라인 투표 등 청년 참여 기능을 마련할 계획이다.전남광주특별시는 이를 위해 지난 10일 청년 당사자와 전문가들로 구성된 자문회의를 갖고 청년결정정부 구축·운영계획안을 공유하고 실질적 정책 참여와 의사결정 구조 방안 등을 논의했다.윤연화 청년교육국장은 “자문회의에서 제시된 의견을 바탕으로 세부 운영 방안을 보완해 청년의 정책 참여가 실질적 행정 변화로 이어지도록 추진체계를 구체화할 방침”이라며 “청년의 다양한 목소리가 실제 정책으로 이어지고 행정이 이를 뒷받침하겠다”고 말했다.무안 류지홍 기자