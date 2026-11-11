김광철 서울시의원 “마라톤 공화국 서울, 체계적 관리는 실종”… 6대 제도개선 촉구

서울시 마라톤 연간 170건 이상 개최 지적… 광역 교통통제 대회 34건만 파악

최근 3년간 관련 민원 2174건… 시민 이동권·안전 보호 위한 실효성 있는 대책 요구

김 의원, 대회 총량관리·코스 다변화·교통영향 검토 등 6대 개선방안 제시

이미지 확대 지난 10일 열린 제340회 정례회 문화체육관광위원회 행정사무감사에서 관광체육국장에게 질의하는 김광철 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 서울 마라톤 연 170건, 관리체계 부실 지적

시민 이동권·안전 위한 통합관리 촉구

총량관리·코스 분산 등 6대 개선안 제시

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서울시의회 문화체육관광위원회 김광철 의원(국민의힘, 송파2)​은 지난 10일 열린 제340회 정례회 문화체육관광위원회 행정사무감사에서 서울시 마라톤 대회의 개최 현황과 관리체계 미흡을 지적하고, 시민 이동권과 안전을 보장하기 위한 6대 제도개선 방안 마련을 촉구했다.김 의원은 이번 행정사무감사에서 서울시에서 열리는 마라톤 대회가 한 해에만 170건을 웃돔에도 불구하고 시 당국이 전체적인 개최 현황조차 제대로 파악하지 못하고 있다고 비판했다. 이어 대회의 기획 단계부터 교통 통제와 안전 관리에 이르기까지 전 과정을 아우르는 통합 관리 체계를 조속히 마련해야 한다고 역설했다.김 의원이 언론 보도와 자체 파악 자료를 근거로 올해 서울시 마라톤 대회 개최 건수가 170건 이상에 달한다고 지적하자, 관광체육국장은 “2개 자치구 이상에 걸쳐 교통통제가 이뤄지는 광역 교통통제 마라톤은 올해 34개 대회가 열렸다”고 답변했다. 또한 지천 등에서 개최되는 대회까지는 충분히 파악하지 못하고 있다고 설명했다.이에 김 의원은 서울시가 광역 교통통제 대회만 집계하고 있어 실제 개최되는 마라톤 대회의 전체 규모를 파악하지 못하고 있다는 점을 지적하며, 서울시 차원의 통합관리 필요성을 강조했다.특히 김 의원은 지난 11월 2일 제340회 정례회 5분 자유발언에서 제기한 마라톤 대회 총량관리의 필요성을 다시 강조하며, 단순한 대회 개최 지원을 넘어 시민의 이동권과 안전, 지역경제를 함께 고려하는 종합적인 운영체계로 전환해야 한다고 주장했다.이를 위해 김 의원은 ▲마라톤 대회 개최 현황 통합관리체계 구축 ▲권역별 대회 총량관리 기준 마련 ▲사전 통합협의 및 교통영향 검토 강화 ▲마라톤 코스 다변화 및 분산 개최 유도 ▲안전·환경관리 기준 강화 ▲중앙정부 및 관계기관과의 제도개선 협의 등 6대 개선방안을 제시했다.우선 서울시와 자치구 및 경찰과 공공시설 관리기관에 분산된 행사 정보를 연계하여 마라톤 대회 개최 현황을 체계적으로 파악하고, 광화문과 여의도 및 잠실을 비롯한 주요 도심권의 대회 집중도를 면밀히 분석해 권역별 총량관리 기준을 수립할 것을 촉구했다.또한 주요 도로를 통제하는 대회의 경우 관계기관이 개최 일정과 통제 구간을 사전에 조율하는 절차를 제도화하고, 교통 정체가 심한 도심 구간을 우회할 수 있는 대체 코스를 적극 발굴하는 등 시민들의 통행 불편을 최소화할 실효성 있는 대책을 요구했다. 아울러 대회 참가자와 일반 시민의 안전을 철저히 확보하는 동시에 행사 종료 후 발생하는 쓰레기 처리 등 환경관리 기준을 대폭 강화하며, 마라톤 대회 현황을 안정적으로 관리할 수 있도록 중앙정부에 관련 법령과 제도개선을 건의할 것을 강조했다.특히 최근 3년간 접수된 마라톤 대회 관련 시민 민원이 2,174건에 이른다는 점을 짚어내며, 서울시가 민원 발생의 근본 원인을 세밀하게 분석하고 이를 향후 마라톤 대회 운영 정책에 적극적으로 반영해야 한다고 지적했다.이에 대해 관광체육국장은 마라톤 대회 총량관리 등 실효성 있는 정책을 추진하려면 무엇보다 지방자치단체에 실질적인 관리 권한이 부여되어야 한다는 입장을 밝혔다. 현재는 지자체에 충분한 권한이 주어지지 않은 채 책임만 떠안고 있는 실정이라며, 도로 통제가 수반되는 행사에 허가제를 도입하는 등의 도로교통법 관련 제도개선을 이미 경찰 측에 공식 요청했다고 답변했다.이어 관광체육국장은 관련 제도개선이 이루어질 수 있도록 서울시의회 차원의 적극적인 협조와 지원을 요청했다.끝으로 김광철 의원은 “마라톤 대회 운영의 핵심은 단순히 대회를 많이 개최하는 것이 아니고 시민의 건강을 증진하면서 일상생활과 이동권을 보호하고 균형 잡힌 운영 체계를 마련하는 것이 중요하다”고 강조하며 “서울시가 마라톤 대회 총량관리와 코스 다변화, 사전 교통영향 검토 등을 포함한 실질적인 제도개선 방안을 적극 마련할 것”을 거듭 촉구했다류정임 리포터