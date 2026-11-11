이승미 서울시의원 “특정 기업에 의존하는 푸드뱅크, 기부처 다변화 필요”

‘그냥드림’ 이용자 약 2만명 중 복지서비스 연계 실적 371명, 실질적 지원성과 점검

애경산업·이마트, 최근 10년간 기부액의 88% 차지… 특정 기업 의존 우려

안정적인 기부물품 확보 위한 기부처 다변화와 자치구 복지 연계 강화 주문

이미지 확대 지난 10일 제340회 정례회 보건복지위원회 복지 관련 기관 행정사무감사에서 질의하는 이승미 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 그냥드림 이용자 급증, 복지 연계 실적 저조 지적

전문 상담인력 부재와 자치구 협력체계 강화 주문

기부처 88% 편중, 신규 기업 발굴과 다변화 요구

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서울시의회 이승미 의원(더불어민주당, 서대문3)은 지난 10일 제340회 정례회 보건복지위원회 복지 관련 기관 행정사무감사에서 서울광역(잇다)푸드뱅크센터의 위기가구 발굴 및 복지서비스 연계 성과와 기부물품 확보 체계를 집중 점검하고, 사업의 실효성과 안정적인 운영기반 강화를 주문했다.서울 광역(잇다)푸드뱅크센터가 추진하는 ‘그냥드림’은 먹거리와 생필품을 우선 지원하고, 추가적인 도움이 필요한 시민을 기존 복지제도로 연결하는 사업이다. 2026년 9월 말 기준 이용자 1만 9180명 가운데 기본상담 3733명, 주민센터 등 상담연계 2697명, 복지서비스 연계 실적은 371명으로 집계됐다.이 의원은 “2만명 가까이 이용할 만큼 필요한 사업이지만, 실제 복지서비스 연계 실적은 371명으로 집계되고 있다”며 “먹거리 지원 이후 복지 사각지대에 놓인 시민을 놓치고 있는 것은 아닌지 살펴봐야 한다”고 지적했다.센터에 별도의 전문 상담인력 대신 기존 푸드뱅크·마켓 인력이 기본상담을 도맡고 있는 상황을 지적하며, 위기가구 발굴부터 심층상담 및 공적 복지서비스 연계까지 체계적으로 이어지도록 자치구와 주민센터 간의 긴밀한 협력체계를 다질 것을 강력히 주문했다.또한 기부물품 확보가 특정 기업에 지나치게 편중되어 있는 구조적 문제도 도마에 올랐다. 센터 제출 자료에 의하면 최근 10년 동안 주요 기부처인 애경산업의 생활용품 지원액이 148억원, 이마트의 희망마차 후원금이 20억원에 이르러 두 기업의 지원액 합계가 총 168억원이며 전체의 88%를 차지한다.이 의원은 오랜 기간 후원을 이어온 기업들의 헌신은 값지지만 만약 주요 기부처가 지원을 중단하거나 축소할 경우 전체 사업 운영이 치명적인 타격을 입을 수 있다고 진단했다. 따라서 보다 안정적인 물품 조달을 위해 신규 기부기업을 폭넓게 발굴하고 품목별 기부처를 다각화해야 한다고 강조했다.이에 대해 황진환 센터장은 기존 대형 기부기업과의 공고한 협력 관계는 계속 유지하면서도, 중소기업과 벤처기업 등 새로운 기부 주체를 적극적으로 영입하여 기부처를 넓혀가는 방향으로 사업을 전개하겠다는 입장을 밝혔다.끝으로 이승미 의원은 “푸드뱅크는 경제적으로 어려운 시민들에게 먹거리와 생필품을 지원하는 중요한 복지 안전망”이라며 “도움이 절실하지만 쉽게 손을 내밀지 못하는 시민들을 찾아내고, 필요한 지원까지 연결하는 역할을 충실히 해달라”고 당부했다.□ 또한 “센터의 적극적인 기부기업 발굴과 민간 협력 확대를 통해 더 많은 시민에게 안정적인 지원이 이루어질 수 있도록 노력해 달라”며 “향후 실질적인 운영성과를 기대한다”고 밝혔다.류정임 리포터