“낙엽 수거하고 제설 대비”…종로구 ‘겨울철 청소대책’

세줄 요약 겨울철 청소대책 15일부터 내년 3월 15일까지 시행

낙엽·김장쓰레기 수거와 제설 지원, 장비 점검 강화

환경공무관 안전교육·방한용품 지급 병행

이미지 확대 종로구 도로 제설 서울 종로구에서 폭설로 도로에 쌓인 눈을 제거하는 작업을 하고 있다.

종로구 제공

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서울 종로구는 겨울철 안전사고를 예방하기 위해 오는 15일부터 내년 3월 15일까지 ‘2026년 겨울철 청소대책’을 시행한다고 11일 밝혔다.구는 청소시설이나 장비 안전 상태를 사전에 확인하고 낙엽이나 김장쓰레기 수거나 제설 지원에도 나선다. 환경공무관 휴게실에서는 소화기 비치와 가스충전·작동 여부, 시설의 청결·위생 상태를 점검할 예정이다. 동절기 안전보건교육을 실시하고 방한화와 방수장갑, 방한장화, 귀마개 등 방한용품도 배부한다. 다음달 4일까지 수송차량, 수집차량 등 차량 엔진부터 변속기, 제동장치, 핸들장치 등 차량 점검도 병행한다.늦가을을 맞아 환경공무관 등 141명과 가로노면청소차 등 장비 35대를 투입해 낙엽 수거를 진행한다. 김장철에는 김장 쓰레기와 연탄재 배출 요령도 안내한다. 절이기 전 김장 쓰레기는 종량제 봉투에, 절인 김장 쓰레기는 음식물 종량제 봉투에 담아 배출하면 된다. 연탄재는 가정에서는 일반 흰색 봉투에, 영업장에서는 종량제봉투에 담아 내놔야 한다.주요 교차로나 취약 구간 보도를 대상으로 강설 대비 제설 지원책도 마련한다. 환경공무관 125명이 송풍기 26대와 건설기계 4대를 활용해 제설에 나설 예정이다.유찬종 구청장은 “사전 점검과 신속한 수거·제설로 주민 모두가 겨울에도 안전하고 쾌적하게 생활할 수 있도록 최선을 다하겠다”라며 “최일선에서 애써주는 환경공무관의 안전도 각별히 신경 쓰겠다”고 밝혔다.김주연 기자