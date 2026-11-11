오세훈 “한동훈 복당, 총선 승리 위해 필요…당내 공감대 먼저”

“수도권 민심 얻으려면 변화해야”

“비대위 전환도 선택지”

이미지 확대 오세훈 서울시장이 11일 서울 은평구 서울특별시 은평병원에서 열린 서울시 마약관리센터 개소 1주년 행사에서 축사를 하고 있다.

연합뉴스

이미지 확대 장동혁(왼쪽) 국민의힘 대표와 오세훈 서울시장이 지난 3일 서울 여의도 국회 의원회관에서 국민의힘 서울시당·서울시 주최로 열린 ‘세계유산과 도시의 미래, 공존의 길을 찾다’ 정책토론회에 참석해 악수하고 있다.

안주영 전문기자

세줄 요약 한동훈 복당 필요성 강조, 총선 승리 위한 판단

당내 갈등 우려 제기, 공감대 선행 원칙 제시

수도권 민심 회복 위해 변화·통합 필요 주장

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오세훈 서울시장이 2028년 총선 승리를 위해 한동훈 의원의 국민의힘 복당이 반드시 필요하다는 입장을 밝혔다.오 시장은 11일 소셜미디어(SNS)에 ‘통합의 목적도, 변화의 방향도 국민이어야 합니다’라는 제목의 글을 올리고 이같이 밝혔다.그는 한 의원의 복당 문제와 관련해 “한 의원의 복당이 총선 승리를 위해 반드시 필요하다고 생각한다”면서도 “복당 문제가 또 다른 당내 갈등의 불씨가 되어서는 안 된다. 당내 구성원들이 흔쾌히 받아들일 수 있는 공감대가 먼저 형성되어야 한다”고 강조했다.이어 “이는 특정인에 대한 호불호의 문제가 아니라, 당의 화합과 승리를 위한 최소한의 원칙”이라며 “이를 위해 한 의원 본인도 스스로 선결해야 할 몫이 있다”고 덧붙였다.국민의힘의 현 상황에 대해서는 우려를 나타냈다. 오 시장은 “현재 국민의힘의 모습으로 수도권 민심을 확실하게 사로잡을 수 있을지 많은 분들이 깊은 우려를 갖고 있는 것이 사실”이라며 “이러한 걱정은 지난 지방선거 이전부터 지속되어 왔다”고 지적했다.최근 정당 지지율 상승에 대해서도 “이재명 정부와 민주당의 정책 실패에 따른 반사이익이 일시적으로 여론에 반영된 측면이 크다는 사실을 우리 모두 잘 알고 있다”고 평가했다. 그러면서 “국민의 신뢰를 온전히 회복하고, 중도·수도권·청년의 굳건한 지지를 얻기 위해서는 반드시 변화해야 한다”고 강조했다.당 지도체제 개편 가능성도 언급했다. 오 시장은 “수도권 민심을 얻기 위해서는 변화의 방식에 성역이나 한계를 두어서는 안 된다”며 “당의 쇄신을 국민께 증명할 수 있다면 그 어떤 선택지도 열어두어야 한다”고 밝혔다.특히 “전당대회 전 비대위 체제로의 전환도 그중 하나”라며 “총선이 다가올수록 승리를 위한 최적의 경로가 무엇인지 당내에서 치열한 논의를 거쳐 자연스럽게 총의가 모아질 것”이라고 내다봤다.다만 정치적 연대나 당권 경쟁보다 당의 변화와 통합이 우선이라는 점을 분명히 했다.오 시장은 “지금 중요한 것은 누가 누구와 손을 잡고, 누가 당권을 차지하느냐가 아니다”라며 “국민의힘이 어떻게 변화하고 통합하여 국민의 신뢰를 되찾고, 2028년 총선에서 승리할 수 있느냐”라고 강조했다.이어 “정치권의 개별적인 이해관계나 공방에 연연하지 않을 것”이라며 “서울시장으로서 서울을 세계 최고의 도시로 만들기 위해 혼신의 힘을 다하는 것은 당연한 책무”라고 밝혔다.그러면서 “동시에 국민께 다시 선택받을 수 있는 보수의 모습을 온전히 갖추는 데에도 제게 맡겨진 사명을 다하겠다”고 덧붙였다.이범수 기자