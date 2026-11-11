고은정 경기도의회 부의장 “G마크 인증 실효성 높이고, 학교급식 안전관리 강화해야”

세줄 요약 G마크 인증 포기·부적합 사례 지적, 관리체계 개선 요구

학교급식 중간 환적 배송 민원 제기, 직배송 점검 촉구

평택항만공사 장기 공석·인력 유출, 고용안정 대책 주문

이미지 확대 ▲고은정 경기도의회 부의장이 11일 열린 경기도농수산진흥원 및 경기평택항만공사 행정사무감사에서 G마크 관리와 학교급식 안전 강화를 촉구하며 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 고은정 부의장(더불어민주당, 고양10)은 11일 열린 경기도농수산진흥원과 경기평택항만공사 대상 행정사무감사에서 경기도 우수식품 ‘G마크’ 인증제도의 실효성 제고와 학교급식 배송체계 정비, 공공기관의 고용안정 대책 수립을 촉구했다.이날 고은정 부의장은 G마크 인증을 스스로 포기한 경영체가 25곳에 달하는 현황과, 2026년 사후관리 부적합 적발 11건 가운데 비인증 품목에 G마크를 부착해 표시한 5건 전원이 경고 처분에 머문 사실을 지적했다. 고 부의장은 “인증 포기 원인을 면밀히 분석하고, 농가가 인증을 유지할 실질적인 혜택과 인증제도의 신뢰성을 높일 수 있도록 관리체계를 개선해야 한다”고 말했다.이어 “G마크는 인증 자체가 목적이 아니라 농산물의 신뢰를 높이고 판로를 확대하기 위한 수단”이라며 “인증 관리와 판로 지원이 실질적인 농가소득 증대로 이어질 수 있도록 운영체계를 개선해야 한다”고 주문했다.학교급식 공급체계에 대해서는 경기북부 일부 지역에서 수산물 납품업체가 직배송 원칙을 준수하지 않은 채 야간 시간대 중간 거점에서 타 차량으로 식재료를 옮겨 실어 배송한다는 민원이 접수됐다며, 유통 과정에서의 위생 및 식품 안전 문제를 제기했다.고 부의장은 “중간 환적 과정에서 위생관리와 식품 안전에 문제가 발생할 우려가 있다”며 “직배송 원칙이 현장에서 제대로 지켜지는지 점검하고 재발 방지대책을 마련해야 한다”고 짚었다.더불어 “경기북부는 공급업체와 학교 간 이동거리가 긴 만큼 배송 효율성과 안전성을 함께 고려해야 한다”며 “공급업체 선정 시 남부와 북부를 구분하거나 권역별 업체를 선정하는 방안을 검토할 필요가 있다”고 대안을 제시했다. 또한 특정 업체의 반복 선정 실태와 공급업체 선정기준 전반을 살펴보고, 지역 업체의 참여 기회 확대와 유통거리 단축을 반영한 공급체계를 구축할 것을 요구했다.끝으로 경기평택항만공사를 상대로는 사장과 감사의 장기 공석 상태로 인한 경영 공백 우려와 함께, 최근 2년 사이 직원 42명이 퇴사한 인력 유출 실태를 점검했다.고 부의장은 “근무지역의 지리적 여건도 영향을 미치겠지만, 고용안정성과 처우가 충분히 보장된다면 인력 이탈을 줄일 수 있을 것”이라며 “반복되는 퇴사의 원인을 면밀히 살펴 안정적인 근무환경을 조성해 달라”고 당부했다.양승현 리포터