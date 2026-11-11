노연수 서울시의원 “한강버스, 광고 수입 근거한 흑자 전환 주장은 무리… 재정 지원 구조 재검토해야”

‘지하철보다 비싼 최고 단가 100% 완판’ 허구적 전제… 2027년 광고 수입 171억 조작성 추계

“실체 없는 장밋빛 추계로 서울시민 우롱… 부실 재정 구조 전면 재조정 촉구”

이미지 확대 제340회 정례회 미래한강본부 대상 행정사무감사에서 미래한강본부장에게 질의하는 노연수 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 한강버스 광고수입 추계, 과도한 낙관성 지적

2027년 수입 급증과 단가 산정 근거 문제 제기

순운항 적자 가리기 위한 분식성 추계 비판

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서울시의회 환경수자원위원회 노연수 의원(더불어민주당, 노원4)은 제340회 정례회 미래한강본부 대상 행정사무감사에서 한강버스 운영사업 업무협약 변경안 비용추계서에 담긴 광고 매출 산정의 허구성을 낱낱이 파헤치고, 오세훈 시장의 ‘3년 후 흑자 전환론’ 뒤에 숨은 재정 왜곡 실체를 강하게 질타했다.노 의원은 비용추계서에 담긴 광고 매출 구조의 타당성을 집중적으로 따져 물었다. 2026년 80억원이던 광고 수입이 2027년 171억원으로 단 1년 만에 111%나 급증하도록 설정된 배경에 의문을 제기한 것이다.노 의원은 하루 수백만명이 이용하는 서울 지하철 패널 광고 단가와 비교할 때 한강버스 선착장과 선박 래핑 광고 단가가 과도하게 높게 책정되었다고 지적했다. 아울러 겨울철 혹한이나 결빙 등 계절적인 이용객 감소 요인이 전혀 반영되지 않은 채, 1년 내내 최고 단가로 완판된다는 비현실적 가정을 바탕으로 추계가 이루어졌다고 비판했다.특히 “배 자체를 운행해서 발생하는 2027년 순수 운항 적자는 무려 162억원에 달한다”며 “적자를 가리고 ‘2028년부터 세금 지원 0원’이라는 가짜 흑자 로드맵을 만들기 위해, 존재하지도 않는 가상의 광고매출을 171억원으로 역산해 꿰어 맞춘 전형적인 분식성 추계”라고 강하게 비판했다.끝으로 노연수 의원은 “배 자체의 운항 적자를 보완하기 위한 광고 매출 등의 추계가 과연 실현 가능성이 있는지 보다 신중하게 살펴봐야 한다”며 “객관적인 증빙 자료를 바탕으로 실효성 있는 재정 운용 계획을 세워달라”고 당부했다.류정임 리포터