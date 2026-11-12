수원특례시, 중증장애인 4명 일반임기제공무원 채용

세줄 요약 중증장애인 4명 일반임기제공무원 채용 발표

일반행정 2명·세무 2명, 9급 임기제 선발

23일까지 시 홈페이지 등에서 공고 확인

이미지 확대 수원시청 전경

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수원특례시가 중증장애인의 공직 진출 기회를 확대하기 위해 중증장애인 4명을 일반임기제공무원으로 채용한다고 12일 밝혔다.채용 인원은 일반행정 분야 2명과 세무 분야 2명으로, 직급은 모두 일반임기제 9급이다. 일반임기제는 최초 1~2년 계약에 최대 5년까지 연장할 수 있다.지방공무원 공개채용 임용시험 중 ‘장애인 구분 모집’과 별개로 중증장애인만을 대상으로 한다.‘장애인고용촉진 및 직업재활법 시행령’에 따라 ‘중증장애인’에 해당하는 장애인이 응시할 수 있고, 직렬에 따라 공고문에 명시된 해당 분야 근무 경력 요건을 충족해야 한다.채용 공고문은 23일까지 수원시 홈페이지(www.suwon.go.kr) ‘수원시 공무원/임기제 채용 게시판’, 새빛톡톡, 나라일터에서 확인할 수 있다.현재 수원시청 내 장애인 공무원 126명 가운데 중증장애인은 28명(임기제 2명 포함)이다.이재준 수원시장은 “중증장애인의 공직 참여 기회를 넓히고, 다양한 인재가 공공행정 분야에서 역량을 발휘할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.안승순 기자