수원특례시, 중증장애인 4명 일반임기제공무원 채용

세줄 요약
- 중증장애인 4명 일반임기제공무원 채용 발표
- 일반행정 2명·세무 2명, 9급 임기제 선발
- 23일까지 시 홈페이지 등에서 공고 확인
수원특례시가 중증장애인의 공직 진출 기회를 확대하기 위해 중증장애인 4명을 일반임기제공무원으로 채용한다고 12일 밝혔다.
채용 인원은 일반행정 분야 2명과 세무 분야 2명으로, 직급은 모두 일반임기제 9급이다. 일반임기제는 최초 1~2년 계약에 최대 5년까지 연장할 수 있다.
지방공무원 공개채용 임용시험 중 ‘장애인 구분 모집’과 별개로 중증장애인만을 대상으로 한다.
‘장애인고용촉진 및 직업재활법 시행령’에 따라 ‘중증장애인’에 해당하는 장애인이 응시할 수 있고, 직렬에 따라 공고문에 명시된 해당 분야 근무 경력 요건을 충족해야 한다.
채용 공고문은 23일까지 수원시 홈페이지(www.suwon.go.kr) ‘수원시 공무원/임기제 채용 게시판’, 새빛톡톡, 나라일터에서 확인할 수 있다.
현재 수원시청 내 장애인 공무원 126명 가운데 중증장애인은 28명(임기제 2명 포함)이다.
이재준 수원시장은 “중증장애인의 공직 참여 기회를 넓히고, 다양한 인재가 공공행정 분야에서 역량을 발휘할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.
안승순 기자
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