오지연 하남시의원 “미사섬, K-컬처 간판만 단 베드타운 안 돼”

“1만 2000호, 시 공모안의 3배… 물량 조정 근거 갖춰야”

K-컬처 복합단지·국가정원 단계별 로드맵 공개, ‘선교통 후입주’ 촉구

“하남은 주택 공급의 수단 아닌 시민이 사는 도시”

이미지 확대 하남시의회 오지연 의원이 제354회 임시회에서 하남시장을 상대로 시정질문을 하고 있다. 하남시의회 제공

세줄 요약 미사섬 K-컬처 지구 베드타운화 우려 제기

국토부 1만2000호 공급, 시안 4000호의 3배

교통 대책·로드맵·물량 조정 공식 요구

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하남시의회 오지연 의원(국민의힘, 나 선거구)이 제354회 임시회에서 하남시장을 상대로 한 시정질문을 통해 “하남미사 K-컬처 지구가 이름만 K-컬처인 베드타운이 돼서는 안 된다”며 “시가 정부 협의에서 분명한 기준과 일정을 먼저 제시해야 한다”고 촉구했다.오 의원은 국토교통부가 지난 10월 29일 발표한 하남미사 K-컬처 지구(약 131만㎡)의 공급 물량 1만 2000호가 “시가 K-스타월드 공모에서 설정한 4000호의 약 3배”라며, 물량 조정을 정부에 공식 요구했는지 따져 물었다.현재 하남도시공사의 K-스타월드 민간참여자 공모는 지난 2일 취소됐고, K-한강 국가정원은 지난 8월 용역비 4억원을 확보한 단계에 머물러 있다.오 의원은 집행부 제출자료의 향후계획이 발표에 유기적으로 대응하겠다는 모호한 한 줄에 불과하다고 지적하며, 지구 지정부터 착공까지 시의 단계별 요구 사항이 담긴 구체적인 로드맵을 시민에게 공개할 것을 요구했다. 아울러 진출입로가 한정된 미사섬에 출퇴근 교통량과 대규모 공연 관람객이 동시에 몰릴 경우 심각한 교통 혼잡이 미사강변도시 전역으로 확산할 수 있으므로 선교통 후입주 원칙을 철저히 지켜야 한다고 강조했다.경기도 31개 시·군 가운데 1인당 지역내총생산이 2800만원으로 24위에 머무는 현 상황에서 주거 중심의 개발이 가중될 경우 도시의 자족 기능 확보는 더욱 요원해진다고 비판했다. 이에 따라 K-컬처 지구와 국가정원, 5성급 호텔을 유기적으로 연결하는 종합적인 공간 구상을 마련할 것을 강력히 촉구했다.오지연 의원은 “주택 공급은 필요하지만 충분한 교통 대책과 시민 의견 수렴 없는 추가 공급은 재고돼야 한다”며 “하남이 주택 공급의 수단이 아니라 시민이 살아가는 도시가 되도록 끝까지 살피겠다”고 밝혔다.류정임 리포터