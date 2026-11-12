이용구 서울시의원 “50플러스센터 운영비 줄었는데 재단은 현황도 몰라”… 지원체계 재점검 촉구

자치구 50플러스센터 시비 지원 축소 지적… 재단 “운영비 지원근거 마련 필요”

센터 인건비·운영비 부담 커져… 조례·규칙 개정 통한 안정적 지원방안 검토 주문

이미지 확대 질의하는 이용구 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 운영비 축소 속 재단의 현장 파악 부족 지적

중장년 정책 공동 수행기관 책임 강화 요구

조례·지침 정비 통한 지원체계 재점검 촉구

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서울시의회 행정자치위원회 이용구 의원(더불어민주당, 서대문구4)은 지난 10일 열린 서울시50플러스재단 행정사무감사에서 자치구 50플러스센터 운영비 지원 축소와 재단·지역센터 간 역할 관계를 집중 점검하며 안정적인 운영 지원 체계 마련을 촉구했다.이 의원은 2025년 운영지침 개정 여파로 자치구 50플러스센터에 대한 시비 운영비 지원이 줄어들었음에도, 서울시50플러스재단이 현장 운영난을 제대로 파악하지 못하고 있다고 질타했다. 특히 중장년 정책을 공동으로 수행하는 관계임에도 센터의 재정 및 인력 현황을 두고 “소관 기관이 아니어 파악하지 않는다”고 답한 태도를 지적하며, 광역 정책 기관으로서 더욱 책임감 있는 자세를 요구했다.이에 대해 재단 측은 센터가 자치구 소속이라 직접 통제할 권한은 없다고 해명하면서도, 센터협의회와 소통하며 인건비와 운영비 부족이 심각한 난제라는 점에는 공감했다. 아울러 조례나 규칙을 개정해서라도 적정한 수준의 운영비를 지속 지원할 수 있는 제도적 법적 근거가 시급히 마련되어야 한다는 입장을 내비쳤다.이 의원은 재단이 공모 사업과 일자리 사업 등을 통해 지역센터와 실질적으로 연계돼 있는 만큼 단순히 “소관이 아니다”라고 선을 그어서는 안 된다고 지적했다. 실제 재단 역시 센터 대상 공모 사업을 운영해 왔고, 센터 측에서도 사업비보다 인건비·운영비 부족이 더 큰 부담이라는 의견이 지속적으로 제기돼 온 만큼 서울시와 재단, 자치구 간 역할과 재정 지원 구조를 명확히 정리할 필요가 있다고 강조했다.끝으로 이용구 의원은 “50플러스센터는 지역 현장에서 중장년 시민과 직접 만나는 정책 접점인 만큼 운영비와 인건비 부족으로 기능이 약화돼서는 안 된다”며 “서울시와 재단이 책임을 서로 미루기보다 조례와 운영지침을 점검해 안정적인 지원 근거를 마련하고, 지역센터와 재단이 함께 참여하는 논의 구조를 만들어야 한다”고 강조했다. 이에 이 의원은 센터장들과 재단, 시의회가 함께 참여하는 토론회 개최도 제안했으며, 재단 대표도 참여 의사를 밝혔다.류정임 리포터