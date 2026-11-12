‘깐깐한’ 김현기 강남구청장의 ‘꼼꼼한’ 재건축 안전 점검

개포주공 5단지 석면 해체·제거 현장 점검

김 구청장 “안전은 사전 꼼꼼한 점검이 중요”

이미지 확대 지난 11일 김현기(오른쪽 첫번째) 서울 강남구청장이 개포동 개포주공 5단지 재건축 사업 현장 벽면에 설치된 비산먼지 저감 장치를 보고 설치뿐만 아니라 운영도 제대로 해 줄 것을 당부하고 있다.

강남구 제공

이미지 확대 김현기(왼쪽 세번째) 서울 강남구청장이 개포동 개포주공5단지 석면 해체·제거 현장을 방문해 안전 규정을 잘 따라 달라고 당부하고 있다.

강남구 제공

세줄 요약 개포주공5단지 재건축 현장 안전관리 점검

석면 해체·제거 절차와 폐기물 처리 확인

주민 피해 최소화 위한 동선·시간 조정 요청

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“철거 과정에서 나오는 석면 처리는 어떻게 하나요?”(김현기 서울 강남구청장)“석면이 나올 우려가 있는 공간을 특수 비닐로 2중 3중을 감싸고, 석면이 포함됐을 것으로 의심되는 폐기물은 통째로 멀리 옮겨서 처리합니다.”(개포주공 5단지 공사 관계자)김현기 강남구청장이 지난 11일 해체공사를 앞둔 개포주공5단지 재건축 현장을 찾아 안전관리 상황을 깐깐하게 점검했다. 김 구청장이 특히 관심을 기울인 것은 해체 작업 전 진행 중인 석면 해체·제거 작업이다. 단지 주변에 주민들이 많이 사는 것은 물론, 경기여고와 수도전기공업고, 서울개포초등학교, 근린공원 등이 있기 때문이다.작업 현장 내부까지 들어간 김 구청장은 어떤 부분에서 석면이 나올 우려가 있는지를 꼼꼼하게 묻고, 안전한 처리를 당부했다. 시의원 시절 주택공간위원으로 활약했던 그는 전문성을 살려 현장에서 무엇을 체크해야 하는지를 하나하나 짚어냈다. “너무 깐깐하게 보는 것 아니냐”고 묻자, 그는 “재건축 사업은 속도도 중요하지만, 안전하게 진행되는 것도 매우 중요하다”면서 “나중에 문제가 생기고 고치는 것보다 사전에 어떻게 안전 관리가 되고 있는지를 꼼꼼하게 점검하는 것이 더 낫다”고 강조했다.1983년 건설된 940가구 규모의 개포주공5단지는 재건축을 통해 최고 35층, 14개 동, 총 1279가구로 변신한다. 지난해 9월 관리처분계획인가를 받고 올해 5월 이주를 마치고 철거에 들어간다. 2027년 2월까지 석면 해체·제거 작업을 진행하고, 3월부터 해체공사를 진행한다. 구 관계자는 “주변 6개 학교 관계자와 외부 환경전문가, 사업 관계자, 주민 등이 참여하는 감시단도 운영할 계획”이라고 설명했다.석면 해체 관리가 꼼꼼하게 이뤄지는 것을 확인한 김 구청장은 폐기물을 외부로 반출하는 과정에서 주변 교통에 피해를 최소화하도록 진출입 동선을 설계하고, 공사 차량 운영 시간을 조정해 줄 것을 요청하기도 했다.구는 지난달 주택도시국과 재건축과를 구청 조직의 최선임 국·과로 배치하는 조직 개편을 단행하기도 했다. 재건축 조합과 주민 등 이해관계자와의 소통 기능을 보강하고, 역세권 복합개발까지 아우르도록 주택 관련 조직도 재편했다.김 구청장은 “사업 속도는 빠르게, 건설 과정은 안전하게 관리할 것”이라면서 “해체공사부터 본공사까지 모든 과정에서 안전을 최우선으로 삼아 주민들이 안심할 수 있는 재건축 환경을 조성하겠다”고 말한 뒤 현장을 떠났다.김동현 기자