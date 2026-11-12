이용구 서울시의원 “미래인재·평생교육 사업 확대만큼 전문성·성과관리도 강화해야”

미래인재재단, 장학 넘어 AI·청년성장까지 사업 확대… 전문인력·사후관리 보완 주문

평생교육진흥원, 10·20대 참여 저조·취약계층 접근성 점검… 연령별 수요 반영 촉구

이미지 확대 질의하는 이용구 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 미래인재재단 사업 확대에 맞춘 전문성 강화 주문

성과관리·사후관리 체계 보강 필요성 지적

평생교육 청년층 참여 저조와 취약계층 확대 요구

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서울시의회 행정자치위원회 이용구 의원(더불어민주당, 서대문구4)은 지난 10일 열린 서울시미래인재재단 및 서울특별시평생교육진흥원 행정사무감사에서 사업영역 확대에 걸맞은 전문성과 성과관리 체계를 갖추고, 취약계층과 청년층까지 정책 효과가 고르게 전달될 수 있도록 개선할 것을 주문했다.이 의원은 미래인재재단이 기존의 단순 장학사업에서 벗어나 AI 핵심인재 양성, 청년 성장 지원, 글로벌 역량 강화 등으로 사업 영역을 넓힌 만큼, 이에 걸맞은 조직 전문성과 성과관리 체계를 확충해야 한다고 지적했다. 특히 수혜 인원이나 단순 만족도 조사에 머무르지 않고, 실제 인재 육성과 교육격차 해소라는 본질적인 성과로 이어지는지 지속적으로 점검해야 한다고 강조했다. 이에 재단 측 역시 전문 인력 보강과 장학금 지급 이후의 체계적인 사후관리의 필요성에 공감하며 적극적인 개선 의지를 내비쳤다.이어 평생교육진흥원의 연령별 프로그램 참여 편차 문제도 강하게 짚어냈다. 서울시 평생학습포털의 60대 이상 이용자 비중은 2023년 28.2%에서 2026년 9월 32.5%로 꾸준히 늘어난 반면, 10대(0.1%), 20대(1.8%), 30대(5.1%) 등 젊은 층의 참여율은 여전히 저조한 상태라고 밝혔다. 이에 따라 현재 운영 중인 프로그램들이 40대 이하 시민들의 실제 수요를 제대로 반영하고 있는지 전반적인 점검이 필요하다고 덧붙였다.아울러 저소득층과 디지털 취약계층, 경력단절자, 서울 외곽지역 주민 등 평생교육 접근이 어려운 시민에게 실질적인 참여 기회를 확대해야 한다고 주문했다. 평생교육진흥원도 현재 평생교육 이용권 규모가 서울시 전체 인구에 비해 충분하지 않다고 인정했으며, 이 의원은 자치구·대학·민간기관과의 사업 중복을 줄이면서 광역기관으로서 차별화된 역할을 명확히 해야 한다고 강조했다.이용구 의원은 “사업의 외형을 키우는 것만큼 중요한 것은 시민에게 어떤 변화가 있었는지를 확인하는 것”이라며 “미래인재 육성과 평생교육 모두 기관의 고유 역할과 성과기준을 명확히 하고, 청년과 취약계층까지 정책 혜택이 고르게 전달될 수 있도록 사업체계를 재정비해야 한다”고 강조했다.류정임 리포터