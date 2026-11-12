양천구, 15일부터 이웃 사랑 실천하는 ‘따뜻한 겨울나기’

세줄 요약
- 15일부터 3개월간 겨울나기 모금 캠페인 진행
- 민관협력 사업으로 목표액 12억원 설정
- 의료비·주거비·생계비 등 취약계층 지원
‘희망온돌 따뜻한 겨울나기’는 저소득 취약계층의 생활 안정과 복지 증진을 위해 서울사회복지공동모금회, 양천구, 양천사랑복지재단이 매년 진행하는 민관협력 나눔 사업이다. 올해 모금 목표액은 12억원이다. 모금된 성금과 성품은 저소득 가구의 의료비·주거비·생계비 등 실질적인 복지 지원에 쓰인다.
기부는 18개 동 주민센터에서 가능하며, 전용 계좌 입금이나 QR코드를 통한 모바일 방식으로도 참여할 수 있다. 기부자에게는 기부금 영수증 발급과 세액공제 혜택이 제공된다.
구는 오는 17일 오후 3시 양천디지털미디어센터에서 이기재 구청장과 구민 등 140여명이 참석한 가운데 캠페인 선포식을 개최한다. 꾸준한 나눔으로 이웃사랑을 실천한 주민과 기업·단체에게 감사장을 전달한다.
이 구청장은 “어려운 경제 여건 속에서도 따뜻한 마음을 보태 주시는 구민께 깊이 감사드린다”며 “작은 나눔이 모여 누군가에게는 겨울을 버텨 낼 큰 힘이 된다”며 많은 참여를 당부했다.
김주연 기자
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