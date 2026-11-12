내홍에 흔들린 인천관광공사…새 사장 첫 시험대는 조직 수습

직장 내 괴롭힘 징계 불복 소송으로 갈등 지속

직원 83% “불이익 우려”…인사·조직 운영 불신

이미지 확대 인천관광공사 CI.

세줄 요약 직장 내 괴롭힘 논란, 차기 사장 선임 착수

직원 다수, 내부 문제 제기 불이익 우려

새 사장, 갈등 수습과 인사 개선 과제

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

인천관광공사가 직장 내 괴롭힘을 둘러싼 갈등과 직원들의 조직 불신을 해소하지 못한 채 차기 사장 선임 절차에 들어간다. 징계를 받은 간부가 소송을 제기한 데 이어 직원 10명 중 8명꼴로 내부 문제 제기에 따른 불이익을 우려하는 것으로 나타나면서 조직 정상화가 새 사장의 주요 과제로 떠올랐다.11일 인천시 등에 따르면 인천관광공사는 다음 주 중 차기 사장 인선에 착수한다. 관광 분야 전문성뿐 아니라 공정한 인사 운영과 조직 갈등을 해결할 능력 등이 이번 인선의 주요 검증 항목으로 거론된다.가장 시급한 현안은 직장 내 괴롭힘 사건이다. 공사는 지난해 9월 접수된 간부 A씨 ‘직장내 괴롭힘’ 신고를 외부 노무법인에 맡겨 조사한 결과, 제기된 의혹 21건 가운데 8건이 직장 내 괴롭힘에 해당한다는 판단을 받았다. 피해 직원은 4명으로 파악됐다.이에 공사는 올해 1월 A씨에게 경고와 감봉 3개월 처분을 내렸다. 그러나 A씨가 징계무효확인 소송을 제기하면서 갈등은 법정 다툼으로 번졌다. 유지상 전 사장의 사의 표명 이후에는 A씨의 사장 직무대행 적절성까지 논란이 됐다.직원들의 조직 운영에 대한 불신도 수치로 드러났다.김동민 인천시의원은 최근 행정사무감사에서 인천관광공사 직원들을 대상으로 실시한 설문조사 결과를 공개하며 인사·조직 운영 문제를 지적했다.지난 4월 실시한 조사에서 응답자 106명 중 88명(83%)은 불이익 걱정 없이 조직 내 문제를 제기할 수 있다는 질문에 부정적으로 답했다. 인사·조직 운영체계의 개선이 필요하다는 응답도 85명(80.2%)에 달했다.이 때문에 차기 사장은 ‘이름값’보다 내홍을 잠재우고, 불신을 해소할 인사가 취임해야 한다는 여론이 많다. 피해 직원 보호와 징계 절차의 공정성 확보, 내부 소통체계 개선 등 과제가 차기 사장의 첫 시험대가 될 전망이다.한편 차기 사장 후보로 관광업계 출신 A씨, 정치계 출신 B씨 등 3~4명이 자천타천 거론되고 있다.강남주 기자