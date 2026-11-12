봉양순 서울시의원, 불암 솔마루공원 조성 기여 공로 감사패 수상

시비·특별교부금 등 약 45억 6000만원 확보에 기여… 지역 숙원사업 해결 앞장

1만 5295㎡ 규모의 소나무원·수국정원·폭포·실개천 갖춘 도심 속 녹색 휴식공간 탄생

이미지 확대 봉양순 의원(가운데) 감사패수상. 서울시의회 제공

이미지 확대 인사말을 하는 봉양순 의원. 서울시의회 제공

이미지 확대 수국정원

이미지 확대 폭포, 실개천

세줄 요약 불암 솔마루공원 개장식서 봉양순 의원 감사패 수상

장기 미집행 공원, 주민 녹색 휴식공간으로 조성

예산 확보와 사업 지원으로 숙원사업 결실

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서울시의회 봉양순 의원(노원3, 더불어민주당)은 지난 11일 열린 불암 솔마루공원 개장식에서 공원 조성에 기여한 공로를 인정받아 감사패를 받았다.불암 솔마루공원은 노원구 중계본동 363-12번지 일대에 1만 5295㎡ 규모로 조성된 공원이다. 장기간 미집행 상태였던 도시계획시설(공원)을 주민들을 위한 녹색 휴식공간으로 탈바꿈시킨 사업으로, 오랜 기간 공원 조성을 기다려 온 지역주민들의 숙원사업이 결실을 맺었다.이번 사업에는 총 59억 9500만원의 사업비가 투입됐으며, 봉 의원은 이 중 약 45억 6000만원에 달하는 예산 확보를 이끌어냈다. 구체적으로는 시비 38억 9500만원과 특별교부금 6억 7000만원 등이 마련되면서 오랫동안 지연되던 공원 조성에 속도가 붙을 수 있었다.그동안 이 공원은 토지 보상과 거주민 퇴거, 공원조성계획 변경은 물론 각종 영향평가와 서울시 투자심사, 매장유산 조사 등 복잡한 절차를 거쳐 진행됐다. 봉 의원이 발로 뛰며 예산을 확보하고 지원을 아끼지 않은 덕분에 오랜 숙원사업이 비로소 결실을 맺을 수 있었기에 이번 감사패 수상은 더욱 큰 의미를 지닌다.새로 문을 연 공원에는 소나무원, 수국정원, 잔디마당을 비롯해 경관폭포, 실개천, 전망 쉼터인 ‘청풍마루’ 등이 조화롭게 배치되었다. 다양한 수목과 초화류가 어우러진 친환경 공간에서 지역 주민들이 산책과 휴식을 즐기며 다채로운 여가생활을 누릴 수 있을 것으로 기대된다.봉양순 의원은 “불암 솔마루공원은 오랜 시간 공원 조성을 기다려 온 지역주민들의 바람이 결실을 맺은 공간이라는 점에서 더욱 뜻깊다”며 “필요한 예산을 확보하고 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 힘을 보탠 결과 주민들께 쾌적한 휴식공간을 돌려드릴 수 있어 보람을 느낀다”고 밝혔다.이어 “앞으로도 주민들이 일상에서 체감할 수 있는 지역의 변화를 만들어 가고, 쾌적한 주거환경과 생활환경 개선을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.한편, 공원 정식 개장에 앞서 지난 10월 28일에는 지역 어린이들과 주민들이 수국 410주를 함께 심는 ‘마음의 숲’ 조성 행사가 열렸다. 주민들이 직접 공원을 가꾸고 함께 만들어 가는 공간이라는 의미를 더했다.류정임 리포터