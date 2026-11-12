경기도의회 도시환경위원회, 평택호 수질관리·지분적립형 주택 현장 현지확인 실시

세줄 요약 평택호 수질관리 현장 점검 및 개선책 확인

GH 지분적립형 주택 사업 추진 현황 점검

행정사무감사 연계한 도민 현안 실태 확인

이미지 확대 ▲경기도의회 도시환경위원회 위원들이 11일 평택호 및 지분적립형 분양주택 사업 현장 현지확인에 나서 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 도시환경위원회(위원장 이홍근)가 2026년도 행정사무감사 기간 중 도민 일상과 직결된 주요 현안의 추진 실태를 현장에서 직접 점검하고 개선책을 찾기 위해 지난 11월 11일(수) 현지확인을 진행했다.이날 현지확인 일정에는 이홍근 위원장과 임창열 부위원장을 비롯해 김태희·김미경·안계명·임유진·장송회·장정희·최동식 위원과 경기도 도시주택실, 보건환경연구원, 수자원본부, 경기주택도시공사(GH), 평택시 및 한국농어촌공사 관계자 등이 동행했다.도시환경위원회는 오전 일정으로 유천정수장과 평택호를 잇달아 찾아 평택호의 수질관리 실태를 살폈다. 위원들은 평택호 수질 개선을 위해 그동안 추진해 온 수질관리 현황을 보고받은 뒤, 수질 오염원 관리와 하천 수질 개선을 위한 현장 대응책 및 실무 애로사항을 점검했다.이홍근 위원장은 “평택호는 경기 남부 지역 주민들의 농업용수로 활용되고 있으며, 상류 지역의 안성천 역시 중요한 수자원인 만큼 철저한 수질 관리가 필수적”이라며 “오염원 저감 대책과 함께 실효성 있는 수질 관리 방안이 차질 없이 추진되길 바란다”고 요청했다.오후에는 용인시 동천동에 자리한 경기주택도시공사(GH) 지분적립형 주택 모델하우스를 찾아 사업 추진 현황을 점검했다. 위원들은 모델하우스 내부에 마련된 견본주택을 직접 둘러보며 세대 구조와 공간 활용도를 살피고, 지분적립형 주택의 세부 분양 구조와 입주자 자금 부담 수준, 향후 공급 일정 등을 확인했다. 무엇보다 청년 및 신생아 특별공급이 적용되는 사업인 만큼 무주택 도민의 주거비 부담을 덜고 내 집 마련 기회를 넓힌다는 정책 취지가 실제 성과로 이어지도록 사업 전반을 꼼꼼히 짚었다.이홍근 위원장은 “지분적립형 주택은 초기 자금 부담으로 내 집 마련에 어려움을 겪는 무주택 도민에게 새로운 주거 선택지를 제공하는 공공주택 정책”이라며 “사업이 안정적으로 정착할 수 있도록 입주자의 부담을 최소화하고, 공급 계획이 차질 없이 추진되며 사업성이 확보될 수 있도록 세심하게 추진해야 한다”고 당부했다.한편, 도시환경위원회는 이번 현지확인 과정에서 파악한 내용을 향후 이어지는 행정사무감사와 의정활동에 적극 반영하고, 평택호 수질 개선과 GH 지분적립형 주택 사업이 당초 정책 목표에 부합하게 추진되도록 경기도 및 관계 기관과 지속해서 협력해 나갈 방침이다.양승현 리포터