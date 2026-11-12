양경석 경기도의회 안전행정위원장, 도내 5개 소방서 현지감사… 지역사회 협력 소방행정 독려

세줄 요약 도내 5개 소방서 현지감사 진행

지역사회 협력·의용소방대 활성화 주문

공정 인사·장비 확충 필요성 강조

이미지 확대 ▲경기도의회 안전행정위원회(위원장 양경석)가 11일 파주소방서에서 2026년 현지 행정사무감사를 진행하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 ▲양경석 경기도의회 안전행정위원장이 도내 소방서 대상 현지 행정사무감사에서 지역사회 협력 소방행정과 인사체계 개선을 당부하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 안전행정위원회 양경석 위원장(더불어민주당, 평택1)이 지난 10일부터 12일까지 사흘간 도내 일선 소방서를 직접 찾아 예산 집행의 적정성과 주요 소방정책 추진 실태를 점검하는 현지감사를 진행했다.이번 현지감사는 지난 10일 용인소방서와 화성소방서를 시작으로 11일 김포소방서와 파주소방서를 거쳐 12일 수원남부소방서 방문을 끝으로 마무리됐다. 양경석 위원장은 이번 일정 전반에서 지역사회와 호흡하는 소방행정 구현과 일선 소방 현장의 실질적인 여건 개선을 집중 주문했다.우선 양 위원장은 관련 조례에 근거한 소방정책자문위원회를 적극적으로 구성·운영해 자문위에서 도출된 논의 결과가 실제 소방정책으로 이어지도록 하고, 지역사회 및 유관 단체와 긴밀히 협력하는 행정 체계를 갖출 것을 당부했다. 특히 각 지역의 고유한 재난 환경과 특수성을 반영한 소방행정을 펼치기 위해서는 지역사회의 관심과 동참이 필수적인 만큼, 이를 견인하기 위한 각 소방관서의 능동적인 역할을 강조했다.지역사회 소방안전 활동의 중추 역할을 맡고 있는 의용소방대의 조직 구성과 활동이 위축된 실태를 짚으며, 의용소방대의 역할과 위상을 끌어올릴 실효성 있는 활성화 대책도 요구했다. 양 위원장은 “의용소방대원의 자긍심과 사기를 높일 수 있도록 예우를 강화하는 한편, 기초자치단체와 지역단체의 다양한 지원이 이루어질 수 있도록 소방서가 적극적인 가교 역할을 해야 한다”고 밝혔다.소방공무원 인사 운영과 조직문화 개선에 관한 지적도 이어졌다. 양 위원장은 화재진압·구조·구급·예방·행정 등 각 업무 분야 간 상호 이해도가 부족하고 기피부서 전보 배치와 관련해 인사 형평성 논란이 불거지는 현황을 짚었다. 이를 해소하기 위해 소방 현장 부서와 행정 부서 간 순환보직 기준을 엄격히 지키고, 인사의 공정성과 투명성을 높여 내부 불만을 줄여야 한다고 주문했다. 아울러 청년 소방공무원들이 조직 안에서 비전을 품고 성장할 수 있도록 공정한 승진 기회와 합리적인 인사 시스템을 구축해 달라고 요청했다.또한 현지감사 첫날인 10일 화성소방서에서는 화재대응로봇과 내폭화학차 기동 시연을 직접 참관해 첨단 소방장비 도입의 필요성과 현장 실효성을 살폈으며, 대원들의 안전 확보와 초기 대응력 제고를 위한 지속적인 장비 확충 및 예산 확보를 당부했다. 이튿날인 11일 파주소방서 감사에서는 접경지역이라는 지리적 특수성을 고려한 재난 대응체계와 주민 안전을 위한 화재안전시설 구비 현황을 점검했다.양경석 위원장은 “이번 현지감사를 통해 확인한 현장의 목소리와 개선 과제를 오는 17일 예정된 소방재난본부 및 북부소방재난본부 행정사무감사에 반영하겠다”며 “향후 관련 정책 수립과 예산안 심사 과정에도 적극 반영해 도민의 안전을 강화하고 현장 중심의 소방행정이 실현될 수 있도록 노력하겠다”고 강조했다.양승현 리포터