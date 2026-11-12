대학생 만난 오세훈 시장…“관리비 지원·청년 주택 공급 속도”

대학생의 월세·관리비 부담 등 의견 청취

청년안심주택 보증금 최대 4500만원 무이자 지원도

이미지 확대 오세훈, 대학생과 주거안정 논의 오세훈(가운데) 서울시장이 12일 서울 중구 동국대학교 원흥관에서 열린 ‘대학생 주거안정 라운드테이블’에서 대학생과 임대인, 전문가 등과 대화하고 있다.

연합뉴스

세줄 요약 대학생 주거안정 라운드테이블 개최, 현장 의견 청취

내년 하반기 관리비 지원 추진, 보증금 무이자 지원 반영

청년주택 공급 확대와 신규 사업 속도전

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오세훈 서울시장이 12일 대학생들을 만나 청년 주거 안정을 위한 전월세·관리비 지원, 청년안심주택 공급 등을 논의했다. 서울시는 내년 하반기부터 청년에게 관리비 지원을 추진하고 청년안심주택 보증금을 최대 4500만원까지 무이자로 지원할 계획이다.이날 오 시장은 동국대학교 원흥관에서 열린 ‘대학생 주거안정 라운드테이블’에서 대학생, 임대인, 전문가 등과 현장 의견을 들었다. 대학생들은 월세와 관리비가 오르면서 더 좁고 낡은 집을 구하거나 아르바이트 시간을 늘려야 한다고 토로했다.이에 오 시장은 청년 월세 지원을 이어가는 한편 내년 하반기부터 관리비 지원을 추진하겠다고 밝혔다. 또한 청년안심주택 보증금을 최대 4500만원까지 무이자로 지원하기 위한 예산을 내년도 예산안에 반영했다고 설명했다.앞서 2020년 서울시는 5000명을 대상으로 청년월세지원을 시작했으며 2022년 3만 6000명, 2024년 4만 4000명에 이어 올해 3만 2000명을 지원했다. 또 소득 기준은 2021년 중위소득 120%에서 150% 이하로, 대상 주택은 2024년 보증금 5000만원에서 8000만원 이하로 완화했다.서울시는 3월 청년 주거 안정 대책을 발표하고 2030년까지 5년간 생애 단계별 맞춤형 주택 7만 4000가구를 공급하겠다는 목표를 제시한 바 있다. 9월 말 기준으로 1만 1000가구가 공급돼 올해 목표(1만 3000가구)의 84%를 달성했다. 12가지 청년주택의 경우 지금까지 청년안심주택 7586가구, 미리내집 2565가구 등이 공급됐다. 내년부터는 서울형 새싹원룸과 공유주택 등 신규 사업이 추진된다.대학생을 위한 맞춤형 주거 공간인 서울형 공유주택의 경우 2030년까지 6000가구 공급을 목표로 매입임대와 기부채납, 민관협력, 민간임대 등 방식으로 사업을 추진할 계획이다. 올해는 공공 매입 목표였던 250가구보다 2배 이상 많은 540가구에 대한 매입 심의를 완료했다.G3 균형발전위원회와 함께 구상한 신규 사업 ‘청년미래타운’에도 속도를 낸다. 옛 국립보건원 부지를 선도사업으로 추진하고, 신내차량기지·수색차량기지·탄천물재생센터 등 4개 대상지를 지역별 특성 및 개발 여건에 맞춰 단계적으로 조성한다는 방침이다.이날 임대인 등은 2022년 전세 사기 문제 이후 보증보험 가입 요건 강화로 영세한 원룸이 월세화됐다는 의견을 제시했다. 또 다주택자에 대한 세금 중과 등 규제 강화가 월세 인상 압력으로 작용한다며 규제 완화를 촉구했다.오 시장은 “오늘 주신 의견은 서울시가 추진 중인 주거 정책에 녹여낼 것”이라며 “청년들의 주거 사다리가 복원될 수 있도록 끊임없이 청년 주택이 공급될 수 있도록 하고 촘촘하게 주거비 지원 등을 추진하겠다”고 말했다.김주연 기자