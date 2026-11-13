신안군, ‘군수 사칭’ 메신저 피싱 주의보 발령

텔레그램 등서 이름·사진 도용해 소액 송금 요구
군 “공직자 금전 요청 없어…의심 시 즉시 신고”
전남광주 신안군이 최근 군수 등 공직자를 사칭해 금전을 요구하는 메신저 피싱 시도가 잇따르자 군민과 공직자를 대상으로 각별한 주의를 당부하고 나섰다.
13일 신안군에 따르면 최근 신원 불상의 사칭범이 텔레그램 등 모바일 메신저에서 김태성 신안군수의 이름과 프로필 사진을 도용해 지인과 유관기관 관계자, 군민 등에게 접근하는 사례가 확인됐다.
사칭범은 메시지를 보내 “급히 부탁할 일이 있다”며 접근한 뒤 50만~100만원 상당의 소액 송금을 요구하는 수법을 사용한 것으로 파악됐다.
군은 군수나 공무원이 개인 메신저를 통해 금전 거래나 송금을 요청하는 일은 절대 있을 수 없다고 선을 그었다. 특히 범행 수법이 지능화되면서 기존에 알던 전화번호나 계정이 아니더라도 프로필 사진만 보고 속아 넘어갈 우려가 큰 만큼 각별한 경계가 필요하다고 강조했다.
군 관계자는 “군수나 공직자를 사칭해 금전 또는 개인정보를 요구하는 연락을 받으면 절대 응하지 말고 반드시 해당 기관에 유선으로 사실 여부를 먼저 확인해야 한다”며 “사기 의심 연락을 받거나 피해를 본 경우 지체 없이 경찰서(112)나 금융감독원(1332)에 신고해 달라”고 말했다.
임형주 기자
세줄 요약
- 군수 사칭 메신저 피싱 시도 잇따름
- 텔레그램서 프로필 도용해 송금 요구
- 의심 연락 시 기관 확인·즉시 신고
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