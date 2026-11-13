신안군, ‘군수 사칭’ 메신저 피싱 주의보 발령

텔레그램 등서 이름·사진 도용해 소액 송금 요구

군 “공직자 금전 요청 없어…의심 시 즉시 신고”

이미지 확대 전남광주 신안군청 전경

세줄 요약 군수 사칭 메신저 피싱 시도 잇따름

텔레그램서 프로필 도용해 송금 요구

의심 연락 시 기관 확인·즉시 신고

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전남광주 신안군이 최근 군수 등 공직자를 사칭해 금전을 요구하는 메신저 피싱 시도가 잇따르자 군민과 공직자를 대상으로 각별한 주의를 당부하고 나섰다.13일 신안군에 따르면 최근 신원 불상의 사칭범이 텔레그램 등 모바일 메신저에서 김태성 신안군수의 이름과 프로필 사진을 도용해 지인과 유관기관 관계자, 군민 등에게 접근하는 사례가 확인됐다.사칭범은 메시지를 보내 “급히 부탁할 일이 있다”며 접근한 뒤 50만~100만원 상당의 소액 송금을 요구하는 수법을 사용한 것으로 파악됐다.군은 군수나 공무원이 개인 메신저를 통해 금전 거래나 송금을 요청하는 일은 절대 있을 수 없다고 선을 그었다. 특히 범행 수법이 지능화되면서 기존에 알던 전화번호나 계정이 아니더라도 프로필 사진만 보고 속아 넘어갈 우려가 큰 만큼 각별한 경계가 필요하다고 강조했다.군 관계자는 “군수나 공직자를 사칭해 금전 또는 개인정보를 요구하는 연락을 받으면 절대 응하지 말고 반드시 해당 기관에 유선으로 사실 여부를 먼저 확인해야 한다”며 “사기 의심 연락을 받거나 피해를 본 경우 지체 없이 경찰서(112)나 금융감독원(1332)에 신고해 달라”고 말했다.임형주 기자