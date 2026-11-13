제26회 순천남승룡마라톤대회, 14일 개최···8000여명 참가

5㎞ 구간 다회용컵·참가자 식사용 다회용기 지원

노플라스틱 실천

이미지 확대 지난해 순천남승룡마라톤대회 모습.

이미지 확대 제26회 순천남승룡마라톤대회 안내문

세줄 요약 제26회 순천남승룡마라톤대회 14일 개최

전국 8000여명 참가, 4개 종목 운영

주요 도로 통제와 친환경 운영 병행

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순천시와 남승룡마라톤조직위원회가 주관하는 ‘제26회 순천남승룡마라톤대회’가 오는 14일 팔마종합운동장을 비롯한 순천시 일원에서 개최된다.전국에서 8000여명의 마라토너와 관계자들이 참가한다. 풀코스(42.195㎞)와 하프코스(21㎞), 10㎞, 5㎞ 등 4개 종목으로 진행된다.종목별 코스는 ▲풀{팔마종합운동장→생태문화교육원→에코촌→맑은물관리센터→순천만습지→화포항(반환)} ▲하프{팔마종합운동장→생태문화교육원→에코촌→맑은물관리센터→순천만습지(반환)} ▲10㎞{팔마종합운동장→남승룡로→오천삼거리→어울림체육관→풍덕교하단(반환)} ▲5㎞{팔마종합운동장→생태문화교육원→국가정원 인라인스케이트장(반환)}로 진행된다.대회 당일 오전 8시부터 오후 1시 20분까지 마라톤 코스 주요 도로에서 교통통제가 실시된다. 팔마오거리에서 구암사거리 방향과 생태문화교육원 방향은 전면 통제된다. 생태문화교육원에서 남승룡로를 거쳐 오천그린광장으로 이어지는 구간은 일부 차로를 통제해 차량의 양방향 통행이 가능하도록 운영한다.시 관계자는 “전국에서 순천을 찾아주신 참가자들이 안전하고 즐겁게 대회를 즐길 수 있도록 준비에 최선을 다하겠다”며 “대회 당일 교통통제 구간을 지나는 시민과 관광객께서는 사전에 통제 내용을 확인하고 우회도로 및 대중교통을 이용해 주시길 부탁드린다”고 말했다.한편 시는 이번 대회에 다회용기를 지원해 일회용품 사용을 줄이고 노플라스틱 실천을 확산한다. 마라톤 5㎞ 구간에는 참가자들이 음료를 마실 수 있도록 다회용 컵을 비치하고, 대회 종료 후 제공되는 식사에도 다회용기 사용을 확대해 일회용품 없는 친환경 마라톤 운영에 힘을 보탤 예정이다.순천 최종필 기자