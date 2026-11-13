울산외곽순환고속도로 첫 삽…동서 이동 1시간→20분

두서면∼북구 가대 15.1㎞

왕복 4차로 건설

2032년 하반기 준공 목표

사업비 1조2059억원

이미지 확대 울산시청. 울산시 제공

세줄 요약 울산외곽순환고속도로 착공, 동서권 연결 본격화

두서면~강동 이동시간 1시간에서 20분 수준 단축

물류·관광 접근성 개선과 지역경제 효과 기대

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울산 동서권을 연결하는 울산외곽순환고속도로 건설사업이 본격적으로 시작된다.농소~강동 도로와 연결해 울주군 두서면에서 북구 강동까지 이동시간을 기존 1시간가량에서 20분 수준으로 줄이는 등 지역 교통 여건 개선이 기대된다.울산시는 13일 중구 함월구민운동장에서 울산외곽순환고속도로 착공식을 개최한다고 밝혔다.이 도로는 울주군 두서면에 신설되는 경부고속도로 북울주분기점(JCT)과 북구 가대나들목(IC)을 잇는 총연장 15.1㎞, 왕복 4차로 규모다.2032년 하반기 준공을 목표로 총사업비 1조 2059억원이 투입된다.특히 2024년 10월 착공해 현재 공사가 진행 중인 농소~강동 도로와 연결되는 것이 핵심이다. 두 도로가 모두 개통하면 두서면에서 북구 강동까지 이동시간이 현재 1시간가량에서 20분 수준으로 단축될 전망이다.도로에는 경부고속도로와 연결되는 미호분기점과 울주군 두동면 일대 접근성을 높일 두동하이패스나들목, 가대나들목 등이 들어선다. 이를 통해 산업로의 물류 수송 여건을 개선하고 북울산역 역세권 개발사업 대상지와 강동관광단지 등의 접근성도 높일 것으로 시는 기대하고 있다.환경 영향을 줄이는 시설도 마련한다. 교량 12개(총연장 1.84㎞)와 터널 5개(총연장 5.49㎞)를 설치해 주변 환경 훼손을 최소화할 계획이다.울산시는 공사 기간 단축과 지역 건설업체 참여 확대를 위해 사업을 3개 공구로 나눠 발주했다.이를 통해 지역경제 활성화와 신규 일자리 창출 효과도 거둔다는 방침이다.서남교 울산시 행정부시장은 “외곽순환고속도로가 완공되면 국가산업단지 입주 기업의 물류비용을 줄이고, 농소∼강동 도로와 연계해 강동관광단지 접근성도 개선될 것”이라고 밝혔다.이창언 기자