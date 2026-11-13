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용인시, SK하이닉스 인근 ‘용인 죽능 일반산단’ 실시계획 승인

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안승순 기자
수정 2026-11-13 09:53
입력 2026-11-13 09:53
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‘용인 죽능 일반산업단지’ 조감도
‘용인 죽능 일반산업단지’ 조감도


용인특례시는 13일 처인구 원삼면 죽능리 6만 8940㎡(약 2만854평) 규모의 ‘용인 죽능 일반산업단지 개발실시계획’을 승인했다고 밝혔다.

죽능 산업단지는 산업시설(4만 4천158㎡), 지원시설(3천59㎡), 공공시설(1만 8천772㎡), 기타 시설(2천951㎡)로 내년 12월 말까지 조성될 예정이며, SK하이닉스가 600조원 규모를 투자할 예정인 ‘용인 반도체클러스터 일반산업단지’와 함께 반도체산업 관련 소재·부품·장비기업의 입주가 기대된다.

시는 ‘죽능 일반산업단지’ 등 다양한 산업용지 조성으로 지역의 균형성장과 산업 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

주요 유치업종은 ▲금속가공제품 제조업 ▲전자부품·컴퓨터·영상·음향 및 통신장비 제조업 ▲전기장비 제조업 ▲기타 기계 및 장비 제조업 ▲산업용 기계 및 장비 수리업 등이다.

안승순 기자
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