차인영 서울시의원, 서울AI재단 교육 콘텐츠 이용 저조·부정확한 감사자료 지적

이러닝 수강생 감소·수료율 하락… 운영 개선과 제출자료 검증 강화 주문

이미지 확대 지난 12일 서울AI재단 행정사무감사에서 서울AI재단 이사장에게 질의하는 차인영 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 에듀테크 캠퍼스 이용 저조와 수료율 하락 지적

2026년 수강 실적 급감, 일부 기간 실적 공백 확인

제작비 자료 오류와 성과관리·검증 강화 주문

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서울시의회 주택공간위원회 차인영 의원(국민의힘·영등포구 제3선거구)은 지난 12일 서울AI재단 행정사무감사에서 에듀테크 캠퍼스 교육 콘텐츠의 저조한 이용 실적과 제출자료 오류를 지적하고, 운영 개선과 자료 검증 강화를 주문했다.재단 제출자료에 따르면 이러닝 수강생은 2024년 2438명에서 2025년 2191명으로 줄었으며, 수료율도 같은 기간 33.7%에서 25.3%로 하락했다. 2026년에는 1~9월 수강생이 114명에 그쳤고, 특히 2~4월에는 수강·수료 실적이 모두 없는 것으로 나타났다.차 의원은 콘텐츠 제작에 예산이 투입된 만큼 실제 시민들의 이용과 학습으로 연결되는지 꼼꼼히 점검해야 한다고 강조했다. 이어 수강생 감소와 저조한 수료율의 근본 원인을 면밀히 분석하고, 전반적인 홍보 및 운영 방식을 조속히 개선할 것을 촉구했다.또한 짧은 형식의 디지털 교육 영상인 ‘어디나 5분 클래스’ 역시 특정 콘텐츠나 특정한 월에만 조회수가 편중되는 현상이 있다고 짚어냈다. 이에 따라 유선방송 VOD와 유튜브 간의 이용 현황을 명확히 구분해 성과를 분석하고, 향후 콘텐츠별 실제 이용 실적과 이용자들의 반응을 토대로 전면 개편할 필요성이 있다고 지적했다.제작비 관련 제출자료의 오류도 확인됐는데, 재단은 당초 2024년 ‘이러닝’과 ‘어디나 5분 클래스’ 제작비를 동일한 계약명과 금액으로 제출했으나, 이후 서로 다른 계약이며 ‘이러닝’ 제작금액도 잘못 기재됐다며 정정자료를 제출했다.차인영 의원은 행정사무감사 자료가 사업 성과와 예산 집행을 판단하는 기초인 만큼 제출 전 확인을 강화해야 한다고 강조했다. 아울러 교육 콘텐츠를 제작하는 데 그치지 않고, 시민들이 지속적으로 이용할 수 있도록 운영과 성과관리를 개선할 것을 주문했다.류정임 리포터