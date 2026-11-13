성북, 길음5구역 2032년까지 754가구 조성…사업시행계획 인가

최고 33층으로 2029년 착공

이미지 확대 서울 성북구 길음5재정비촉진구역 주택재개발사업 조감도.

성북구 제공

세줄 요약 길음5구역 사업시행계획 인가, 재개발 본궤도 진입

754가구·공공시설 조성, 길음뉴타운 정비 마무리 단계

2029년 착공·2032년 준공 목표, 후속 절차 진행

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서울 성북구는 12일 정릉동 175번지 일대 길음5재정비촉진구역 주택재개발정비사업의 최초 사업시행계획을 인가했다고 13일 밝혔다.이번 인가로 옛 길음뉴타운인 길음재정비촉진지구의 모든 구역이 사업시행계획인가 문턱을 넘게 됐다. 구는 “지난해 길음시장정비사업이 인가를 받은 데 이어 길음5구역도 인가를 받으면서 20여년간 단계적으로 추진된 길음뉴타운 조성 사업이 마무리를 향해 가고 있다”고 설명했다.길음5구역의 사업면적은 약 3만 62701㎡다. 대상지에는 지하 6층~지상 33층 규모의 공동주택 8개 동, 754가구와 부대시설과 복리시설이 들어설 예정이다.도로와 공원 등 정비기반시설도 조성된다. 종합사회복지관과 여성회관 등 공공시설도 함께 들어서 정릉동 일대의 주거환경이 개선될 것으로 구는 기대한다.앞으로 조합은 조합원 분양신청과 관리처분계획인가 절차를 밟는다. 이후 이주와 철거를 거쳐 2029년 착공, 2032년 준공을 목표로 사업을 추진한다.이승로 구청장은 “길음5구역 사업시행계획인가로 길음재정비촉진지구 모든 구역의 사업이 본궤도에 올랐다”며 “남은 절차도 투명하고 빠르게 진행해 주민들이 하루빨리 쾌적한 주거환경에서 생활할 수 있도록 행정력을 집중하겠다”고 말했다.송현주 기자