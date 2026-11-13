서울시의회 도시안전건설위원회, 서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성공사 현장확인 실시

교통 혼잡으로 사업계획 전면 재조정… 변경계획 적정성 및 향후 추진방향 집중 점검

시민 친환경·친수공간 조성을 위한 실효성 있는 추진계획 수립 촉구

이미지 확대 서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성공사 추진현황 보고. 서울시의회 제공

이미지 확대 서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성공사 현장확인 기념촬영. 서울시의회 제공

이미지 확대 서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성공사 현장 점검. 서울시의회 제공

세줄 요약 서부간선도로 공사 현장 방문 및 추진 점검

사업계획 변경 배경과 교통 혼잡 우려 확인

친환경·친수공간 조성과 안전관리 강화 주문

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서울시의회 도시안전건설위원회(위원장 박칠성)는 지난 12일 제340회 정례회 도시기반시설본부 시설국 소관 행정사무감사의 일환으로 서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성공사 현장을 방문해 사업계획 변경에 따른 추진현황을 점검하고, 당초 사업 취지에 맞는 친환경·친수공간 조성방안 마련을 주문했다.이날 도시안전건설위원회(이하 ‘위원회’)는 구일역 인근 공사 현장을 찾아 사업 추진 현황과 변경된 계획을 보고받고, 공정 진행 상황과 현장 안전관리 실태를 꼼꼼히 점검했다.박칠성 위원장을 비롯한 위원들은 지난해 6월 오목교 지하차도 평면화 당시 발생한 극심한 교통 혼잡을 지적하며, 기존 4차로인 서부간선도로를 5차로로 확장하도록 사업계획이 전면 재조정된 배경과 변경안의 적정성 및 향후 추진 방향을 집중적으로 따져 물었다.또한 위원회는 일반도로화 사업의 재추진 여부가 향후 별도로 검토되는 만큼, 당초 목적이었던 시민 친환경·친수공간 조성이 차질 없이 이뤄지도록 실효성 있는 대책을 마련하고 시공 안전과 품질 관리에도 만전을 기해달라고 당부했다.박 위원장은 “서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성공사는 지상부의 교통 부담을 줄이고 주민들에게 친환경 보행 공간을 돌려주기 위해 추진된 사업”이라며 “당초 사업 목적이 퇴색되지 않도록 시민들이 체감할 수 있는 구체적인 추진방안을 마련해달라”고 강조했다.참고로 서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성공사는 영등포구 양평동부터 금천구 가산동까지 총 8.1km 구간을 대상으로 추진 중인 사업으로 서울시는 2027년 6월까지 5차로 확장공사를 완료하고 광명~서울 고속도로 개통에 따른 교통 여건을 검토해 2028년 1월 평면화사업의 추진 여부를 재검토할 계획이다.한편, 이날 현장확인에는 박칠성(구로4) 위원장을 비롯하여 함대건(비례), 임춘대(송파3) 부위원장, 공우석(관악1), 김준성(노원6), 이동화(서대문1), 이영실(중랑1), 최정은(비례), 강신욱(강남2), 이수진(송파6), 이숙자(서초2) 위원이 참석했다.류정임 리포터