서울 아파트 토허 신청 두 달 연속 증가…강남권 가격 하락·한강벨트 상승

세줄 요약 10월 서울 아파트 토허 신청 3947건으로 증가

강남3구·용산구 비중 확대, 외곽 비중 축소

한강벨트 가격 상승폭 확대, 강남권은 하락

이미지 확대 2025년 10월부터 2026년 10월까지 서울 아파트 월별 토지거래허가 신청 건수 현황.

서울시 제공

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지난달 서울 아파트 토지거래허가 신청 건수가 두 달 연속 증가한 것으로 나타났다.서울시는 10월 서울 아파트 토지거래허가(토허) 신규 신청이 3947건으로 전월 3649건보다 8.2% 증가했다고 13일 밝혔다.토허 신청 건수는 8월 2939건으로 저점을 찍은 뒤 9월에 이어 10월까지 두 달 연속 증가했다. 다만 10월 신청 건수는 올해 최대였던 4월 8886건의 44.4% 수준에 그쳤다. 전월 대비 신청 증가율도 9월 24.2%에서 10월 8.2%로 낮아져 주택시장 전반의 회복세로 판단하기에는 이르다고 시는 분석했다.권역별로는 서울 전 권역에서 신청이 늘었다. 강남3구·용산구는 9월 530건에서 10월 639건으로 20.6% 증가해 상승폭이 가장 컸다. 같은 기간 한강벨트 7개구(광진·성동·마포·동작·양천·영등포·강동구)는 860건으로 9.7%, 서남권(강서·관악·구로·금천구)은 775건으로 9.5%, 강북권(종로·중·강북·노원·도봉·동대문·성북·중랑·서대문·은평구)은 1673건으로 2.8% 각각 증가했다.전체 신청에서 강남3구·용산구가 차지하는 비중은 8월 11.9%에서 9월 14.5%, 10월 16.2%로 두 달 연속 높아졌다. 반면 신청 건수가 가장 많은 강북권의 비중은 같은 기간 49.2%에서 44.6%, 42.4%로 낮아졌다. 아파트 매수 관심이 서울 외곽에서 강남권으로 일부 이동하는 흐름으로 풀이된다.가격 흐름은 다른 양상을 보였다. 10월 서울 전체 토허 신청가격은 전월보다 0.50% 올랐지만, 9월 상승률(1.51%)과 비교하면 오름폭이 둔화했다.강남3구·용산구는 전월보다 신청가격이 0.92% 하락해 9월(-0.41%)보다 하락폭이 커졌다. 반면 한강벨트 7개구는 1.04% 올라 9월(0.39%)보다 상승폭이 확대됐다. 시는 입지와 신축 아파트에 대한 선호로 일부 단지에서 높은 가격에 거래가 신청된 영향으로 분석했다.강북권과 서남권도 각각 0.52%, 0.89% 상승했지만 9월의 2.17%, 2.44%와 비교하면 오름폭이 크게 줄었다. 시는 그동안 중저가 아파트에 매수세가 유입되며 가격이 오른 데다 금융 부담이 누적된 영향으로 봤다.전용면적 59㎡ 아파트의 평균 신청가격은 강북권이 8월 8억1000만원에서 9월 8억7000만원, 10월 9억원으로 올랐다. 서남권도 같은 기간 8억3000만원에서 9억원, 9억1000만원으로 상승했다. 두 권역 모두 10월 들어 가격 상승폭은 둔화했다.세입자가 있는 주택을 매입할 때 적용되는 실거주 의무 유예 신청은 10월 195건으로 전월보다 2건 늘었다. 다만 전체 신청에서 차지하는 비중은 5.3%에서 4.9%로 낮아졌다. 6~10월 누적 유예 신청은 1000건으로 같은 기간 전체 신청의 4.9%였다.한편 지난해 10월 20일 서울 전역이 토지거래허가구역으로 지정된 이후 올해 10월 말까지 누적 신청은 6만3447건으로 집계됐다. 이 가운데 6만2014건(97.7%)이 처리됐다. 서울시는 주택 계약 전 토허 심사 기간에 발생하는 부동산 정보 공백을 줄이기 위해 신청 현황과 가격 변동을 한시적으로 매월 공개하고 있다.이범수 기자