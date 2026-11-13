“올해도 따뜻하게”… 강남구 희망온돌 캠페인 스타트

15일부터 내년 2월 14일까지 진행

불경기 감안해 목표액 34억원 설정

김현기 구청장 “나눔 함께 해주시길”

이미지 확대 지난 9일 김현기(왼쪽) 강남구청장이 희망온돌 따뜻한 겨울나기 캠페인에 1억원을 기부한 김태수 대림아크로빌 노인회 회장과 함께 기념 사진을 찍고 있다.

강남구 제공

세줄 요약 강남구, 희망온돌 캠페인 15일 시작

성금·성품 모아 저소득층과 복지시설 지원

복지 사각지대 우선, 나눔 참여 확대

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서울 강남구는 15일부터 내년 2월 14일까지 3개월간 ‘2027 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 나눔 캠페인을 추진한다고 12일 밝혔다.이번 캠페인은 강남구와 서울사회복지공동모금회가 함께 추진한다. 캠페인을 통해 주민·단체·기업·종교단체 등이 기부한 성금과 성품(쌀·김치 등 식료품, 생활용품)은 기준 중위소득 120% 이하 저소득 가구와 복지시설에 전달한다. 특히 긴급지원이 필요하거나 공적지원을 받지 못하는 복지 사각지대 가구를 우선 지원한다.지난해에는 목표액 34억원의 138%인 총 46억 7800만원(성금 11억 8400만원, 성품 34억 9400만원)을 모아 저소득 가구와 복지시설에 전달했다. 구는 경기 여건 등을 고려해 지난해와 동일하게 34억원으로 목표액을 정했다. 기부 물품이 필요한 곳에 신속히 전달될 수 있도록 강남푸드지원센터, 강남복지재단, 동 주민센터 등 유관기관과의 협력을 강화할 방침이다.캠페인의 첫 온기는 ‘강남구 기부왕’으로 불리는 대림아크로빌 경로당 김태수 회장이 전했다. 김 회장은 이번 캠페인에 성금 1억원을 기탁할 예정이다. 사회복지공동모금회 고액기부자 모임인 ‘아너소사이어티’ 회원인 김 회장은 2020년부터 해마다 1억원씩 기부를 이어오고 있으며, 이번 기부로 누적 기부액은 7억원에 이른다. 2021년에는 나눔과 봉사의 공로를 인정받아 ‘강남구민의 상’ 대상을 받기도 했다.올해는 별도의 선포식 대신 구청 본관 1층 로비에 ‘기부 포토존’을 설치해 캠페인 기간 내내 나눔 분위기를 이어간다. 겨울 트리 장식과 기부 카드 단말기를 갖춰 구청을 찾은 누구나 기념사진을 남기고 그 자리에서 바로 기부에 참여할 수 있다. 아울러 구 홈페이지와 SNS, 관내 전광판 등 온·오프라인 매체를 활용해 캠페인 홍보에도 힘쓴다.기부를 원하는 주민은 현금과 현물 방식을 선택할 수 있다. 성금은 사회복지공동모금회 지정 계좌(우리은행 015-176590-13-514, 예금주 사회복지공동모금회)로 입금하거나 QR코드를 통해 참여할 수 있으며, 기부금 영수증이 발급된다. 성품은 구청 복지정책과나 가까운 동 주민센터와 상담한 뒤 기부하면 된다.김현기 구청장은 “올해 캠페인의 시작에 큰 뜻을 보태주신 김태수 회장님께 감사드린다”며 “더 많은 주민과 기업, 단체가 나눔에 함께해 주시길 바란다”고 말했다. 이어 “도움이 필요한 주민에게 필요한 지원이 빠짐없이 전달되도록 민·관이 함께 촘촘한 나눔 안전망을 만들어가겠다”고 밝혔다.김동현 기자