구로구, 드림스타트 아동·보호자와 영양교육·요리 체험

세줄 요약 드림스타트 아동·보호자 대상 영양교육 진행

과일찹쌀떡 만들며 식습관 학습과 체험 병행

가족과 함께 나누는 간식으로 유대감 강화

이미지 확대 서울 구로구 드림스타트 아동들이 12일 구로구보건소에서 열린 영양교육·요리 체험 프로그램에 참여해 과일찹쌀떡을 만들고 있다.

구로구 제공

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서울 구로구는 전날 구로구보건소에서 드림스타트 아동과 보호자를 대상으로 영양교육과 요리 체험 프로그램을 진행했다고 13일 밝혔다.드림스타트는 12세 이하 취약계층 아동과 가족에게 건강·교육·복지 등 맞춤형 통합서비스를 제공하는 사업이다.프로그램은 아동들이 건강한 식습관의 중요성을 배우고 보호자와 함께 요리하며 유대감을 쌓을 수 있도록 마련됐다. 드림스타트 사례관리 대상 10가구의 아동과 보호자 등 20명이 참여했다.특히 지난 5월 사례관리 대상자 179명을 대상으로 한 교육 선호도 조사에서 영양교육이 가장 선호하는 주제로 나타난 점을 반영했다.참여자들은 먼저 떡과 과일, 요구르트 등 과일찹쌀떡 재료에 포함된 탄수화물과 비타민, 무기질 등 영양소의 역할을 배웠다. 이어 강사의 지도에 따라 과일을 손질하고 앙금과 찹쌀피로 감싸 과일찹쌀떡을 만들었다. 완성한 떡은 포장해 가족과 나눌 수 있도록 했다.프로그램에 참여한 한 아동은 “요즘 인기 있는 과일찹쌀떡을 직접 만들어 봐서 재미있었고, 내가 만든 간식을 가족들과 나눠 먹을 수 있어 좋았다”고 말했다.장인홍 구청장은 “아이들이 부모와 함께 건강한 간식을 만들며 영양과 건강에 대해 배우는 뜻깊은 시간이 됐길 바란다”며 “앞으로도 지역자원을 적극 활용해 아동과 가족에게 필요한 다양한 프로그램을 제공하겠다”고 말했다.이범수 기자