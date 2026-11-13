관악구, 지난해 결산 1조 3673억…전년 대비 1675억↑

자체 수입 14%·이전재원 74%

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관악구 제공

세줄 요약 결산액 1조3673억원, 전년 대비 14% 증가

사회복지 세출 6875억원으로 최대 비중

외부재원 3440억원 확보, 주요 사업 공개

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서울 관악구는 지난해 구의 살림살이와 재정운용 전반을 담은 ‘2025회계연도 결산기준 재정공시’를 홈페이지에 공개했다고 13일 밝혔다.이에 따르면 구의 지난해 결산액은 일반회계, 특별회계, 기금을 모두 합쳐 1조 3673억원이다. 이는 전년인 2024년 1조1998억원 대비 1675억원(14%) 증가한 수준이다.일반회계 세출 가운데 사회복지 분야가 6875억원(55.82%)으로 가장 많았다. 일반공공행정은 1776억원(14.4%)으로 뒤를 이었다.일반회계 세입 중 자체 수입은 1852억원으로 약 14%였고, 이전 재원은 9818억원으로 약 74%를 각각 차지했다. 구는 민선 8기 4년간 총 3440억원의 외부재원을 확보했다.구는 재정운용 현황과 함께 주민들의 관심이 높은 주요 현안 사업의 추진 상황도 특수공시를 통해 공개했다. 노인종합복지타운과 삼성동·서림동 복합청사 건립, 관악산 자연휴양림 조성, 낙성대지구 파크골프장, 원신지구 테니스장 조성 등이 포함된다.박준희 구청장은 “재정운용의 궁극적인 목표는 구민의 일상을 더 나아지게 하는 데 있다”며 “한정된 재원을 효율적으로 운용하고 복지와 생활환경 개선 등에 집중해 구민이 체감할 수 있는 변화를 만들어 나가겠다”고 말했다.김주연 기자