김기덕 서울시의원 “‘문화 강성 서울’ 표방하면서 지방문화원 지원은 미흡”

지방문화원의 안정적인 운영과 지역 고유문화 보존을 위한 예산 지원 등 종합적인 대책 마련 촉구

“문화본부 행감서 지적, 문화 강성 서울시에 걸맞은 문화원 지원체계 정책 제시”

이미지 확대 김기덕 서울시의원

세줄 요약 서울시 지방문화원 재정·인력 격차 지적

연간 사업비 2650만원 수준의 한계 제기

지역문화 보존 위한 지원 대책 촉구

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서울시의회 김기덕 의원(마포4·더불어민주당)은 13일 제340회 정례회 문화본부 행정사무감사에서 서울시 25개 지방문화원 간 심각한 재정·인력 격차와 서울시의 미흡한 지원 정책을 지적하며, 지방문화원의 안정적인 운영과 지역 고유문화 보존을 위한 예산 지원 등 종합적인 대책 마련을 촉구했다.김 의원은 “지방문화원은 단순히 문화강좌를 운영하거나 지역축제를 개최하는 기관이 아니라 주민들의 삶과 문화를 기록해 다음 세대에 전승하는 중요한 지역문화 기반 시설”이라며 “그러나 서울시의 지원 정책은 지방문화원이 이러한 고유 기능을 충실히 수행하기에 턱없이 부족한 실정”이라고 지적했다.먼저 김 의원은 서울시가 25개 지방문화원에 각각 연간 5400만원의 보조금을 지원하고 있지만, 사무국장 인건비 2750만원을 제외하면 실제 사업에 활용할 수 있는 예산은 연간 2650만원에 불과하다는 점을 문제 삼았다.김 의원은 “지역문화 조사·연구, 향토자료 발굴, 전통문화 보존, 문화예술교육 등 다양한 사업을 추진해야 하는 지방문화원에 연간 2650만원의 시비 사업비가 과연 현실적인 수준인지 의문”이라며 “서울시가 필수 운영비와 적정 사업비에 대한 객관적인 산정 없이 관행적으로 지원을 이어온 것은 아닌지 점검해야 한다”고 강조했다. 이어 지방문화원 간 심각한 재정 불균형 문제도 제기했다. 2026년 기준 서울시 25개 지방문화원 중 강서문화원의 예산은 약 33억 2252만원인 반면, 서대문문화원은 약 2억 648만원에 그쳐 동일한 서울시 내 지방문화원 간 예산 격차가 약 16배에 달하는 것으로 나타났다.인력 운영 여건 역시 열악한 것으로 확인됐다. 25개 지방문화원 가운데 9곳은 사무국장을 포함한 전체 직원이 2~3명에 불과해 문화강좌 운영, 행사 기획, 회원 관리, 회계 및 보조금 정산, 지역문화 조사·연구 등 광범위한 업무를 소수 인력이 담당하고 있는 실정이다.김 의원은 지난 10월 28일 광화문광장에서 열린 서울문화원엑스포 현장을 찾아 25개 자치구 문화원이 참여하는 대규모 행사를 실무 인력 단 2명이 준비하고 운영한다는 사실에 놀라움을 표했다. 사무처장과 실무직원 단 2명이 거대 보조사업을 도맡아 관리하면서 문화원 간 협력과 고유사업을 정상적으로 수행하기 어렵다며, 서울시 차원에서 연합회의 업무량과 조직 운영 실태를 면밀히 조사해 적정 인력 확보와 지원 방안을 마련할 것을 주문했다. 아울러 지방문화원이 문화강좌나 일회성 행사 운영에 치중하면서 지역 고유의 역사와 문화를 발굴하고 보존하는 본래의 기능이 점차 약화되고 있다고 짚었다.현재 지역학 관련 사업을 수행하는 곳이 도봉, 광진, 노원, 성북 등 일부에 불과하다며, 지역의 역사와 주민들의 생활문화, 향토자료를 체계적으로 기록하지 않으면 소중한 문화 자산이 영구히 사라질 수 있음을 강조했다. 특히 2027년도 서울시 예산안에서 지방문화원 문화육성사업 예산이 오히려 감액 편성된 점을 꼬집으며 서울시의 실질적인 육성 의지에 강한 의문을 제기했다.이에 서울시 문화본부장은 “지방문화원 고유사업 운영과 지원 체계 방안을 마련하고 부족한 부분에 대해서는 보완해 나가겠다”고 답변하며 개선 의지를 밝혔다.끝으로 김기덕 의원은 “지난해에 이어 다시 한번 촉구하는 만큼 지방문화원의 재정·인력 실태를 종합적으로 분석하고, 문화 강성 서울시에 걸맞은 실효성 있는 지원 대책을 마련하길 바란다”고 촉구했다.류정임 리포터