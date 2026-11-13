정혜영 하남시의회 도시건설위원장, 발로 뛰는 현장 행보… 낡은 보도블록 정비 ‘결실’

하남검단산역 3번 출구~부영아파트 횡단보도 구간 노후 블록 교체 공사 점검

통행량이 많은 역세권 진입로의 파손 및 물고임 현상 등 시민 불편 민원 신속 해결

이미지 확대 정혜영 위원장이 지난 11일 하남검단산역 3번 출구 앞 보도블록 교체 현장을 찾아 관계 부서 공무원, 시민들과 함께 정비 완료 상태를 꼼꼼히 점검하고 있다. 하남시의회 제공

이미지 확대 보도블록 교체 공사가 마무리된 하남검단산역 3번 출구 앞 부영아파트 횡단보도 구간. 정혜영 의원실 제공

세줄 요약 하남검단산역 인근 보도블록 교체 완료 점검

민원 접수 뒤 관계 부서 협의로 신속 정비

보행 약자 안전과 쾌적한 통행 환경 개선

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정혜영 하남시의회 도시건설위원장은 지난 11일 보도블록 교체 공사가 마무리된 하남검단산역 3번 출구 앞 부영아파트 횡단보도 구간을 찾아 최종 정비 상태를 점검했다.하남검단산역과 대단지 아파트를 연결하는 해당 진입로는 출퇴근 직장인을 비롯해 노약자와 학생 등 유동 인구가 매우 집중되는 핵심 보행로이다. 그러나 장기간 방치된 보도블록의 심각한 노후화와 파손 탓에 우천 시 웅덩이가 생기거나 보행 중 걸려 넘어질 뻔하는 등 안전사고 우려가 끊이지 않았다.이에 민원을 접수한 정 위원장은 즉시 관계 부서와 현안을 공유하고 신속한 대책 마련을 강력히 요구했다. 부서와의 긴밀한 협력을 이끌어내며 빠른 정비를 성사시킨 정 위원장은, 공사 완료 후 직접 현장을 찾아 평탄화 상태와 마감 완성도를 꼼꼼히 검수했다.담당 부서와의 적극적인 협의 끝에 정비 공사가 신속하게 추진됐으며, 정 의원은 공사가 완료됨에 따라 직접 현장에 나가 보행로 평탄화 상태와 단차 개선, 꼼꼼한 마감 처리 등을 면밀히 확인했다.정혜영 위원장은 “시민들이 매일 오가는 출퇴근길과 등하굣길이 파손된 채 방치되는 것은 보행 약자에게 심각한 위협이 된다”면서 “시민들이 직접 들려준 불편 사항이 신속하게 해결돼 안전하고 쾌적한 보행 환경을 돌려드릴 수 있어 다행스럽게 생각한다”고 말했다.이어 “정책과 조례를 만드는 것만큼이나 시민의 일상생활 속 불편을 찾아내고 해결하는 것이 시의원의 중요한 책무”라며 “앞으로도 시의회와 집행부가 유기적으로 협력해 시민의 생생한 목소리를 즉각 반영하는 현장 밀착형 의정활동을 펼치겠다”라고 강조했다.류정임 리포터