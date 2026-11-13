최덕규 경북도의원 “마린펠로이드, 조속한 산업화 방안 마련해야”

화장품·해양치유 소재 연구성과, 실질적인 사업화로 연결 촉구

이미지 확대 13일 경북도 해양수산국 행정사무감사에서 질의하는 최덕규 의원. 경북도의회 제공

세줄 요약 마린펠로이드 산업화 지연 문제 지적

행정절차 원인 진단과 협력 강화 촉구

제품 개발·시장 진출 연계 주문

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경북도의회 최덕규 의원은 13일 경북도 해양수산국 행정사무감사에서 마린펠로이드 산업화가 관련 행정절차 이행 지연으로 늦어지고 있는 점을 지적하고, 조속한 산업화 방안 마련을 촉구했다.해양점토 기반 소재인 마린펠로이드는 그동안 경상북도와 울진군이 화장품 및 해양치유 자원화를 목표로 연구를 추진해 온 결과, 원료 등록, 시제품 제작, 기초 효능 검증 등 가시적인 성과를 거뒀다.이에 최 의원은 연구 단계의 성과가 실질적인 산업 경쟁력으로 이어지기 위해서는 행정 절차 지연의 원인을 정확히 진단하고 관계기관과의 면밀한 협력을 통해 조속한 해결책을 마련해야 한다고 강조했다.또한 화장품 소재와 해양치유 자원 등 활용 분야별로 사업화에 필요한 요건을 점검하고, 기업과의 협력을 통해 제품 개발과 시장 진출로 연결할 것을 주문했다.최덕규 의원은 “산업화에 필요한 후속 절차와 단계별 추진일정을 구체화해 연구성과가 시제품 개발에 머무르지 않도록 하고, 마린펠로이드가 경북 해양바이오산업의 새로운 자원으로 활용될 수 있도록 적극적으로 대응할 것”을 촉구했다.류정임 리포터