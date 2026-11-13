이종민 서울시의원 “서울시 은평병원 마약관리센터 치료 성과 긍정적… 전문의 확충과 회복관리 강화해야”
수정 2026-11-13 22:13
입력 2026-11-13 22:13
제340회 정례회 행정사무감사서 은평병원 마약관리센터 치료성과 및 운영 실태 점검
입원치료 149건 및 마약류 검사 성과 긍정 평가 및 중독정신의학과 전문의 충원 필요성 강조
입원치료 성과 넘어 퇴원 후 치료 지속성과 회복성과 관리 필요성 강조
서울시의회 보건복지위원회 이종민 의원(국민의힘, 비례)은 제340회 정례회 행정사무감사에서 서울시 은평병원 마약관리센터의 치료성과를 긍정적으로 평가하면서, 전문인력 확충과 퇴원 후 지속적인 회복관리의 필요성을 강조했다.
이 의원은 은평병원 마약관리센터가 개소 1주년을 맞아 발표한 전문 입원치료 149건, 마약류 검사 3만 9382건 등의 성과를 언급했다. 또한 지난해 치료보호 실적 전국 2위, 올해 4월 권역 치료보호기관 지정 등 그동안의 노력을 높이 평가했다.
다만 이 의원은 마약중독 치료의 특성상 갈망과 재발로 인해 재입원이 잦을 수 있다는 점을 짚었다. 이에 단순한 입원 건수 집계를 넘어 퇴원 후 치료 유지율이나 재활 연계율 등 실질적인 회복 과정까지 체계적으로 관리해야 한다고 주문했다.
아울러 심각한 전문인력 부족 문제도 도마 위에 올랐다. 2026년 9월 말 기준으로 중독정신의학과 전문의 정원 3명 중 단 1명만 재직 중인 상황을 언급하며, 이 인력만으로 입·외래 진료와 응급 상황을 감당할 수 있는지 확인했다. 이어 오세훈 서울시장이 현장 방문 시 약속했던 전폭적인 지원을 바탕으로 시급히 전문의를 충원해 달라고 당부했다.
끝으로 이종민 의원은 은평병원이 정신응급환자와 마약중독환자 등 전문적인 치료와 보호가 필요한 시민들을 위한 중요한 공공의료기관임을 강조했다. 특히 “24시간 정신응급 대응체계 재가동과 마약관리센터의 치료 확대 등 그동안의 노력과 성과를 긍정적으로 평가한다”며 “마약중독 치료가 안정적으로 이루어질 수 있도록 전문인력을 확보하고, 치료 건수뿐 아니라 퇴원 이후 치료의 지속성과 회복성과도 잘 살펴봐 주시기 바란다”라고 당부했다.
류정임 리포터
세줄 요약
- 은평병원 마약관리센터 성과 긍정 평가
- 퇴원 후 회복관리·재활 연계 강화 주문
- 중독정신의학과 전문의 충원 필요 지적
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