칼국수 서빙 나선 오세훈 “남대문시장 밤 더 활기차게”

14일 저녁 남대문시장 달빛미식회 참석

달빛점방·주막 외국인 관광객에 인기

오 “광장·경동 시장도 지원 확대 할 것”

이미지 확대 오세훈 시장, 야간 미식축제 즐겨요 오세훈 서울시장이 14일 오후 서울 중구 남대문 시장에서 개막한 야간 미식축제 ‘서울 달빛미식회’에서 전통 주막 복장을 입고 스타셰프들과 함께 음식 서빙을 하고 있다.

뉴스1

이미지 확대 서울달빛미식회 음식 준비하는 오세훈 시장 오세훈 서울시장이 14일 오후 서울 중구 남대문시장에서 열린 ‘서울달빛미식회’ 개장 행사에서 음식을 준비하고 있다.

뉴시스

이미지 확대 남대문시장 ‘서울 달빛미식회’서 시식하는 오세훈 시장 오세훈 서울시장이 14일 서울 남대문시장에서 열린 ‘서울 달빛미식회’ 행사장에서 참석자들과 함께 음식을 시식하고 있다.

서울시 제공

세줄 요약 오세훈, 남대문시장 달빛미식회서 칼국수 서빙

야간 관광 프로그램으로 시장 밤 활성화 추진

전통시장 지원 확대와 보행환경 개선 기대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“달빛미식회를 계기로 남대문시장이 밤에도 더욱 활기찬 공간으로 거듭나길 바랍니다.”오세훈 서울시장이 14일 저녁 서울 중구 남대문시장에서 열린 ‘서울 달빛미식회’에 앞치마를 두르고 등장했다.달빛미식회는 21일까지 매일 오후 6시~9시에 진행되는 야간 관광 프로그램이다. ‘밤이 되면, 남대문이 새로워진다’를 주제로 시장의 먹거리와 대표 상품을 미식·관광 콘텐츠로 재해석한 야간 프로그램이다. 스타셰프 협업 메뉴를 맛볼 수 있는 ‘달빛주막’을 비롯해 달빛점방, 플리마켓, 야간 미식투어 등이 열린다.이날 오 시장은 달빛미식회 프로그램 중 하나인 ‘달빛주막’에서 남준영 셰프, 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사’에 ‘장사천재 조사장’으로 출연한 조서형 셰프와 함께 닭칼국수와 수육을 서빙하며 시민들과 인사를 나눴다.인사말에서 오 시장은 “지난해 남대문시장 아케이드 조성 이후 밤늦게까지 영업하는 상인들이 늘고, 전국은 물론 전 세계에서 찾아오는 방문객도 많아지는 등 큰 변화가 나타나고 있어 보람을 느낀다”면서 “요즘에는 ‘스카프 아저씨’까지 뜬 덕에 많은 분이 남대문시장을 찾아주시는 것을 저 또한 즐거운 마음으로 지켜보고 있다”고 말했다.남대문시장은 최근 ‘스카프리오’(스카프+리어나도 디캐프리오)로 불리는 스카프 상인이 인기몰이를 하면서 방문객이 폭발적으로 늘어난 상황이다.남대문시장 이외에 다른 전통시장에 대한 지원도 약속했다. 오 시장은 “동대문시장과 광장시장, 경동시장 등 서울의 전통시장들이 더욱 사랑받을 수 있도록 서울시가 적극 지원하겠다”고 밝혔다.이날 달빛미식회와 함께 열린 달빛점방과 달빛마켓에도 외국인 관광객들이 몰렸다. 서울관광재단 관계자는 “비가 와서 걱정을 많이 했는데, 생각보다 관광객들이 많이 찾아주셨다”면서 “해치 인형과 캐릭터 상품을 좀 팔았다”고 설명했다. 남대문시장 상인회 관계자는 “외국인들이 이전보다 확실히 많이 찾는다”면서 “명동과 북창동, 남대문시장을 연결하는 보행 환경을 개선하면 시너지 효과가 확실히 날 것”이라고 말했다.김동현 기자