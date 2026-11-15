칼국수 서빙 나선 오세훈 “남대문시장 밤 더 활기차게”

14일 저녁 남대문시장 달빛미식회 참석
달빛점방·주막 외국인 관광객에 인기
오 “광장·경동 시장도 지원 확대 할 것”
“달빛미식회를 계기로 남대문시장이 밤에도 더욱 활기찬 공간으로 거듭나길 바랍니다.”
오세훈 서울시장이 14일 저녁 서울 중구 남대문시장에서 열린 ‘서울 달빛미식회’에 앞치마를 두르고 등장했다.
달빛미식회는 21일까지 매일 오후 6시~9시에 진행되는 야간 관광 프로그램이다. ‘밤이 되면, 남대문이 새로워진다’를 주제로 시장의 먹거리와 대표 상품을 미식·관광 콘텐츠로 재해석한 야간 프로그램이다. 스타셰프 협업 메뉴를 맛볼 수 있는 ‘달빛주막’을 비롯해 달빛점방, 플리마켓, 야간 미식투어 등이 열린다.
이날 오 시장은 달빛미식회 프로그램 중 하나인 ‘달빛주막’에서 남준영 셰프, 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사’에 ‘장사천재 조사장’으로 출연한 조서형 셰프와 함께 닭칼국수와 수육을 서빙하며 시민들과 인사를 나눴다.
인사말에서 오 시장은 “지난해 남대문시장 아케이드 조성 이후 밤늦게까지 영업하는 상인들이 늘고, 전국은 물론 전 세계에서 찾아오는 방문객도 많아지는 등 큰 변화가 나타나고 있어 보람을 느낀다”면서 “요즘에는 ‘스카프 아저씨’까지 뜬 덕에 많은 분이 남대문시장을 찾아주시는 것을 저 또한 즐거운 마음으로 지켜보고 있다”고 말했다.
남대문시장은 최근 ‘스카프리오’(스카프+리어나도 디캐프리오)로 불리는 스카프 상인이 인기몰이를 하면서 방문객이 폭발적으로 늘어난 상황이다.
남대문시장 이외에 다른 전통시장에 대한 지원도 약속했다. 오 시장은 “동대문시장과 광장시장, 경동시장 등 서울의 전통시장들이 더욱 사랑받을 수 있도록 서울시가 적극 지원하겠다”고 밝혔다.
이날 달빛미식회와 함께 열린 달빛점방과 달빛마켓에도 외국인 관광객들이 몰렸다. 서울관광재단 관계자는 “비가 와서 걱정을 많이 했는데, 생각보다 관광객들이 많이 찾아주셨다”면서 “해치 인형과 캐릭터 상품을 좀 팔았다”고 설명했다. 남대문시장 상인회 관계자는 “외국인들이 이전보다 확실히 많이 찾는다”면서 “명동과 북창동, 남대문시장을 연결하는 보행 환경을 개선하면 시너지 효과가 확실히 날 것”이라고 말했다.
김동현 기자
세줄 요약
- 오세훈, 남대문시장 달빛미식회서 칼국수 서빙
- 야간 관광 프로그램으로 시장 밤 활성화 추진
- 전통시장 지원 확대와 보행환경 개선 기대
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