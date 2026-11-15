“감귤 따러 경기 광주로”…관광객 1500명 방문

2018년 기후변화 대응 작목서 수도권 농촌 관광자원으로

이미지 확대 경기 광주시의 한 감귤농장을 찾은 외국인 관광객들이 15일 감귤 따기 체험을 즐기고 있다.

세줄 요약 말레이시아 관광객 1500명 광주 감귤농장 방문

기후변화 대응 시범사업서 출발한 내륙 감귤 재배

체험·직판 확대, 농가 매출 2700만원 기대

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기후변화에 대비해 조성한 경기 광주의 감귤농장이 수도권 가족 나들이객에 이어 외국인 단체관광객을 불러 모으고 있다.15일 경기 광주시농업기술센터에 따르면 이날부터 22일까지 말레이시아 관광객 약 1500명이 남종면 감귤농장 5곳을 방문할 예정이다. 여행사의 한국 관광상품과 연계한 프로그램으로, 16일과 20일을 제외한 6일간 하루 200~400명이 농장을 나눠 찾는다.참가자들은 감귤의 생육환경을 살펴보고 직접 열매를 따 맛본 뒤 1㎏을 가져간다. 체험비는 기존 성인 요금 2만원에서 단체 할인을 적용한 1인당 약 1만 8000원이다. 시는 이번 방문으로 농가들이 약 2700만원의 체험매출을 올릴 것으로 예상했다.광주 감귤은 2018~2019년 추진한 ‘기후 온난화 대응 아열대 소득과수 도입 시범사업’에서 출발했다. 당시 하례조생 1940그루와 유라실생 220그루 등 묘목 2160그루를 심었다. 배수시설과 난방기, 물과 비료를 함께 공급하는 자동관비시설을 갖춰 내륙 재배의 기반을 마련했다.첫 수확은 2020년 이뤄졌다. 주력 품종은 농촌진흥청 감귤연구소가 육성한 하례조생으로, 당도가 높고 신맛이 적은 것이 특징이다. 농가들은 감귤을 직거래와 로컬푸드 매장에서 판매하면서 수확 체험으로 사업을 넓혔다.2021년에는 감귤연구회 공동브랜드 ‘팔당愛감귤’을 개발했다. 감귤을 사랑하는 너구리 캐릭터 ‘너귤이’와 ‘너랑 나랑 귤이랑’이라는 문구를 활용해 체험농장을 알렸다. 가까운 수도권에서 귤을 따볼 수 있다는 점이 어린이집과 가족 단위 방문객의 발길을 끌었다.현재 시가 파악한 감귤 체험농가는 남종면 5곳과 초월읍·퇴촌면 각 1곳 등 7곳이다. 모두 시설하우스에서 감귤을 재배하며 수확 체험과 직판을 병행한다.내륙 재배를 정착시키기 위한 지원도 이어졌다. 시는 하우스의 온도와 습도를 조절하는 분무시설을 설치하고 전문가를 통해 가지치기와 열매 관리, 당도·산도 조절 등을 지도했다. 농가들이 제주 농장에서 재배기술을 배우는 현장교육을 지원했다.광주시농업기술센터 관계자는 “이번 외국인 단체 방문을 계기로 여행사와 연계를 확대해 체험객을 늘리고 감귤 판로를 넓힐 계획”이라고 밝혔다.한상봉 기자