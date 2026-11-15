울산시, KTX울산역 ‘무장애 관광안내센터’ 운영

세줄 요약 KTX울산역 1층 무장애 관광안내센터 개소

휠체어·유모차·경사로 비치, 대여 서비스 제공

전문 안내사 상주, 맞춤형 관광정보 안내

이미지 확대 울산시 제공

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울산시가 관광객의 여행 편의를 개선하기 위해 KTX울산역에 ‘무장애 관광안내센터’를 조성, 운영에 들어간다고 15일 밝혔다.이번에 개소한 무장애 관광안내센터는 KTX울산역 1층에 27㎡ 규모로 무장애 관광안내 데스크와 울산 관광 홍보물 전시 공간이 조성되어 있다.특히 방문객들의 실질적인 이동 편의를 돕기 위해 휠체어 5대, 유모차 3대, 경사로 3개 등의 여행 보조기기를 비치하여 대여 서비스를 제공한다.센터에는 매일 오전 9시부터 오후 6시까지 전문 관광안내사가 상주하며, 울산의 주요 관광지와 교통편, 관광 편의시설 등 맞춤형 여행 정보를 안내한다.이를 통해 장애인은 물론 고령자, 임산부, 영유아 동반 가족 등 관광취약계층이 각자의 여건에 맞는 편안한 여행을 시작할 수 있을 것으로 기대된다.울산시는 이번 안내센터 개소를 시작으로 무장애 관광 기반시설 확충에 더욱 속도를 낼 방침이다. 이달 중 태화강 열린관광안내센터가 준공을 앞두고 있으며, 휠체어 탑승이 가능한 2층 무장애 시내관광(시티투어)버스를 제작해 내년부터 본격 운행할 계획이다.해당 사업들은 2024년 문화체육관광부의 ‘무장애 관광 연계성 강화사업’ 공모 선정에 따라 추진되고 있다.시는 2026년까지 3년간 총사업비 80억원(국비 40억원, 시비 40억원)을 투입해 관광교통환경 개선, 맞춤형 관광상품 개발 및 전문인력 양성을 이어간다.울산시 관계자는 “KTX울산역 무장애 관광안내센터 운영은 울산을 찾는 모든 관광객이 편리하게 여행을 시작할 수 있도록 하는 의미 있는 출발점”이라며 “앞으로도 관광정보와 교통, 편의시설을 연계한 기반시설을 지속적으로 확충해 누구나 차별과 불편 없이 울산 관광을 즐길 수 있는 환경을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.울산 조원일 기자