1시간 거리를 20분으로…울산 동서 잇는 새 길 열린다

경부고속도로~울산 북구 가대동 15.1km

이미지 확대 울산시 제공

세줄 요약 울산외곽순환고속도로 착공, 동서 이동시간 대폭 단축

두서면~강동 1시간→20분대, 교통혼잡 완화 기대

산업로 물류 개선과 역세권 접근성 향상 전망

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울산시는 울산의 동서 간 이동시간을 대폭 단축시켜 줄 ‘울산외곽순환고속도로’ 건설 사업이 본격화된다고 15일 밝혔다. 두 도로가 완공되면 울주군 두서면에서 북구 강동까지 걸리던 시간이 기존 1시간에서 20분대로 크게 줄어들어, 도심 교통혼잡 해소와 물류비용 절감에 전환점이 될 전망이다.이번에 착공한 울산외곽순환고속도로는 총사업비는 1조 2059억원이 투입, 울주군 두서면에 신설되는 경부고속도로 북울주분기점(JCT)과 북구 가대나들목(IC)을 연결하는 총연장 15.1㎞의 4차로로 건설된다.주요 시설로는 경부고속도로와 연결되는 미호분기점(JCT)과 두동면 일대 개발을 촉진할 두동하이패스나들목(IC), 가대나들목(IC) 등이 신설된다.이를 통해 산업로의 물류 수송 여건이 개선되고 북울산역 역세권 개발사업 대상지의 접근성도 한층 높아질 것으로 기대된다.또한, 지난 2024년 10월부터 공사 중인 ‘농소~강동 도로’와 연결되어 울산 동서 교통망의 핵심 축을 완성하게 된다.울산시는 도로 개통 시기를 앞당기고 지역 건설업체의 참여 비율을 높이기 위해 이번 사업을 총 3개 공구로 분할 발주했다.지역업체의 적극적인 공사 참여를 통해 신규 일자리 창출 등 지역경제 활성화도 함께 이끌어낸다는 방침이다.서남교 울산시 행정부시장은 “울산은 지리적 특성상 동서 간 이동 수요가 많음에도 간선도로망이 부족해 도심 교통혼잡과 물류 수송에 큰 어려움을 겪어왔다”며 “이번 고속도로가 완공되면 국가산업단지 입주 기업의 물류비용 절감은 물론, 농소~강동 도로와 연계해 강동관광단지 접근성을 높여 지역경제 활성화에 크게 기여할 것”이라고 밝혔다.울산 조원일 기자