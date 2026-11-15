울산암각화박물관, 반구천 암각화 세계유산 등재 효과…관람객 10만명

세줄 요약 세계유산 등재 뒤 관람객 급증

올해 누적 10만54명, 40일 앞당김

암각화 관심이 박물관 방문으로 연결

이미지 확대 울산암각화 박물관

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울산암각화박물관은 반구천 암각화의 유네스코 세계유산 등재 이후 박물관을 찾는 관람객이 크게 늘고 있다고 15일 밝혔다.박물관에 따르면 지난 11월 8일 기준 올해 누적 관람객 수는 10만 54명으로 집계됐다. 이는 지난해 누적 관람객 10만명을 돌파했던 시점보다 약 40일 정도 앞당겨진 수치다. 지난해 한 해 동안에는 총 10만 3331명의 관람객이 박물관을 찾은 바 있다.이러한 관람객 증가세는 반구천 암각화가 세계유산으로 등재된 이후, 유산에 대한 관심이 박물관 방문으로 이어졌기 때문이라는 분석이다.박물관은 개관 초기 연 방문객 10만명을 돌파한 이력이 있으나, 이후 연간 8만~9만명 선에 머물러 왔다. 그러나 세계유산 등재를 기점으로 관람객 수가 다시 반등세를 보이고 있다.반구천 암각화는 단순한 선사미술 유산을 넘어 포경(고래잡이)을 비롯한 해양 활동과 수렵, 농경으로 이어지는 한반도 거주민의 삶의 전환기를 생생하게 기록하고 있다는 점에서 가치를 인정받아 지난 2025년 7월 세계유산에 이름을 올렸다.한편, 지난 2008년 개관한 울산암각화박물관은 국내 유일의 암각화 전문 박물관이다. 현재 울주 대곡리 반구대 암각화와 천전리 명문 및 암각화의 역사적·문화적 가치를 널리 알리기 위한 다양한 전시와 교육 프로그램을 활발히 운영 중이다.울산 조원일 기자