“요양원 대신 살던 집에서”… 제주, 돌봄의 패러다임을 바꾸다[지역 복지 바꾸는 제주 통합돌봄]

정부 통합돌봄 도입 7개월 만에

제주, 2990명에 1.9만건 서비스

자체 모델 선제 운영 효과 ‘톡톡’

이미지 확대 제주도가 경로당을 방문해 몸이 불편한 어르신을 대상으로 통합돌봄 지원대책을 설명하고 있다.

제주도 제공

세줄 요약 제주가치돌봄 기반 통합돌봄 확대

퇴원환자에 방문·재가서비스 연계

전국 최고 수준 신청 실적 기록

2026-11-16 19면

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“몸 불편해도 요양병원에 들어가는 대신 내가 살던 집에서 계속 생활하고 싶어요.”지난 8월 제주 지역 한 병원에서 퇴원을 앞둔 조모(71·여)씨는 집으로 돌아가기를 원했다. 거동이 불편해 혼자 식사와 위생 관리를 하기가 힘들고 돌봐줄 가족도 없던 조씨에게 의료진은 요양병원 입원을 권유했지만 그는 평생 살아온 집을 선택했다.제주도는 조씨에게 퇴원 직후 하루 4시간씩 주 5회 일시 재가서비스를 지원했다. 일상생활 지원과 방문건강관리, 주거편의서비스를 연계하고 안부 확인과 재가의료급여, 장기요양서비스까지 묶었다. 의료와 요양, 생활돌봄을 연결해 살던 곳에서 생활할 수 있도록 한 것이다.제주도는 지난 3월 의료·요양·복지 서비스 연계 통합돌봄 사업 시행 이후 7개월간 2990명에게 1만 8919건의 서비스(1인당 평균 6.3건)를 연계해 노인 인구 대비 신청자 수 전국 1위를 기록했다고 15일 밝혔다. 노인 인구 1만명당 신청자는 243명으로 전국 평균 119명의 2배가 넘는다.성과의 밑바탕에는 2023년 10월부터 운영한 제주형 돌봄사업 ‘제주가치돌봄’이 있다. 정부의 전국 단위 사업 시행에 앞서 자체 모델을 구축한 경험이 통합돌봄의 조기 안착으로 이어졌다는 평가다.전병구 도 지역복지팀장은 “기존 제도가 소득과 연령, 장애 여부, 장기요양등급 등 정해진 기준에 따라 지원했다면 제주가치돌봄은 실제 돌봄이 필요한지 우선 살핀다”며 “국가 돌봄서비스의 판정과 연계를 기다리는 2~3개월 동안 발생하는 공백을 메우기 위해 마련됐다”고 설명했다. 기준 중위소득 120% 이하는 무료이며, 소득 기준을 초과해도 전액 본인 부담으로 이용할 수 있다.도는 통합돌봄 담당자 97명 중 73명을 전담인력으로 배치하고 제주시와 서귀포시에 전담조직을 설치했다. 재택의료센터는 5곳에서 8곳으로, 퇴원환자 지원 협력병원은 15곳에서 18곳으로 확대했다.제주가치돌봄 예산은 지난해 약 60억원에서 올해 약 100억원으로 증액하는 등 재정 지원도 늘리고 있다. 2030년까지 연간 200억원을 투입해 약 3만명에게 서비스를 제공하는 것이 목표다.이혜란 도 복지가족국장은 “어르신들이 요양원에 가기 싫어하는 것은 익숙한 집과 지역사회에서 삶을 이어가고 싶기 때문”이라며 “의료·요양·돌봄 연계를 강화하고 서비스 품질을 높여 도민이 일상에서 변화를 체감하는 제주형 통합돌봄 체계를 갖추겠다”고 말했다.제주 강동삼 기자