홍제폭포서 ‘한폭 인생샷’ 어떤가요

한복·장신구 대여 및 체험공간

방문객 500만… 30%는 외국인

박운기 청장 “세계인의 명소로”

이미지 확대 15일 서울 서대문구 홍제폭포를 찾은 외국인 관광객이 한복을 곱게 차려입고 폭포를 배경으로 활짝 웃으며 기념사진을 찍고 있다.

서대문구 제공

세줄 요약 홍제폭포 복합문화센터에 한복체험관 ‘한폭’ 개관

한복·장신구 대여 후 폭포 배경 기념사진 촬영

외국인 수요 반영한 체험형 관광 콘텐츠 확대

2026-11-16 20면

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서울 서대문구는 홍제폭포 복합문화센터에 한복체험관 ‘한폭’(HANPOK)을 마련, 9일부터 운영에 들어갔다고 15일 밝혔다.홍제폭포는 2011년 조성된 높이 25m, 폭 60m에 이르는 인공폭포다. 2023년 폭포 건너편에 수변 카페와 야외 테라스, 작은도서관을 조성하고 ‘서대문 홍제폭포’란 이름을 붙인 이후 지난달까지 누적 방문객 500만명을 넘어섰다.카페에서 쓰인 신용카드 결제금액의 약 30%가 외국인으로 추정되는 등 관광객 발길이 이어지고 있다. 체험 프로그램 수요도 확인됐다. 지난 7~9월 방문객 설문조사에서 외국인 응답자의 28%가 ‘체험 프로그램 개설’을 원한다고 답했다. 구는 이런 수요를 반영해 홍제폭포의 자연경관과 한국 전통문화를 함께 즐길 수 있는 한복체험관을 마련했다.한복의 ‘한’(HAN)과 폭포의 ‘폭’(POK)을 합쳐 이름을 붙였다. 한복을 입고 홍제폭포를 배경으로 찍은 사진이 한 폭의 그림이 된다는 의미다. 방문객은 원하는 한복과 장신구를 골라 착용한 뒤 홍제폭포를 배경으로 기념사진을 찍고 한복 차림으로 카페폭포에서 음료를 즐기는 것도 가능하다.한복과 장신구 대여료는 1만 2000원(90분 기준)으로, 카페 음료가 포함된 가격이다. 복합문화센터 2층에는 전통공예를 손수 만들어 보는 체험공간도 마련할 예정이다. 한국어·영어·중국어·베트남어 등 4개 언어로 안내하고 영어 통역이 가능한 직원도 배치한다.대여 신청은 하루 세 차례 받는다. 접수 시간은 오전 9시 30분~10시, 오후 1시 30분~2시, 오후 4시~4시 30분이다. 구는 홍제폭포의 경관과 문화 콘텐츠를 연계해 방문객이 머물며 즐길 수 있는 관광 경험도 확대한다는 방침이다.박운기 구청장은 “500만명이 찾은 홍제폭포에 한국 전통문화를 경험하는 즐거움을 더하려 한다”며 “홍제폭포를 잠시 들르는 관광지를 넘어 세계인이 머물고 다시 찾는 서대문의 문화관광 명소로 발전시키겠다”고 말했다.이범수 기자