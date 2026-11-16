이인애 서울시의원, 서북·은평병원 화재 안전시설 곳곳 허점 지적

배연창·방화문 연동 미작동에 잠금장치까지

시립병원 화재 안전시설 정기점검·유지관리 철저 주문

“스스로 대피 어려운 환자 많은 병원, 안전관리 꼼꼼히 챙겨야”

이미지 확대 이인애 서울시의원

세줄 요약 서북·은평병원 화재 안전시설 관리 부실 지적

서북병원 배연창 스토퍼 설치, 은평병원 불량 다수

병원 특성상 화재 대응시설 철저 점검 촉구

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서울시의회 보건복지위원회 이인애 부위원장(더불어민주당, 비례대표)은 지난 13일 열린 제340회 정례회 보건복지위원회 시민건강 관련 기관 행정사무감사에서 서북병원과 은평병원의 화재 안전시설 관리 부실을 지적하고, 철저한 점검과 유지관리를 주문했다.일정 규모를 넘는 의료시설은 1급 소방안전관리대상물로 지정된다. 특히 병원은 거동이 불편한 환자가 많아 화재 시 불길과 연기를 차단하는 방화문과 배연창의 성능을 철저히 유지해야 한다. 그러나 이번 서울시 감사위원회 안전감사 결과, 두 병원 모두 배연창과 방화문이 화재 시 연동되지 않거나 관리가 소홀했던 것으로 드러났다.구체적으로 서북병원은 배연창 5곳에 개폐를 막는 잠금장치(스토퍼)까지 설치해 둔 상태였으며, 은평병원은 방화문 58곳과 방화셔터 4곳이 불량 판정을 받았다.이 부위원장은 2017년 29명이 숨진 충북 제천 스포츠센터 화재에서도 배연창 미작동이 피해를 키운 주요 원인 가운데 하나로 지목됐다는 점을 들었다. 그러면서 “배연창 잠금장치는 설치해서는 안 되는 것인 만큼 엄중히 받아들이고 조치해야 한다”고 강조했다. 서북병원장은 직원 교육과 함께 매년 연 2회 이상 정기점검을 실시해 시설 유지관리를 철저히 하겠다고 약속했다.끝으로 이인애 부위원장은 “스스로 대피하기 어려운 환자가 많은 병원인 만큼 화재 안전시설에 빈틈이 있어서는 안 된다”며 “꼼꼼하게 챙겨 반드시 개선해야 한다”고 당부했다.류정임 리포터