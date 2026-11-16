박칠성 서울시의회 도시안전건설위원장 “30년 묵은 도로사업소 관할체계, 시민 안전 중심으로 재검토해야”

세줄 요약 도로사업소 관할체계 적정성 점검

구로구 관할과 긴급대응 효율성 의문

서부간선도로 공원화 설계 재검토 주문

이미지 확대 ▲박칠성 서울시의회 도시안전건설위원장이 13일 열린 제340회 정례회 도시안전건설위원회 종합행정사무감사에서 서울시 도로사업소 관할체계 재검토를 주문하고 있다. (사진=서울시의회)

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서울시의회 도시안전건설위원회 박칠성 위원장(더불어민주당·구로4)은 지난 11월 13일 열린 제340회 정례회 도시안전건설위원회 종합행정사무감사에서 서울시 도로사업소의 관할구역 운영 실태를 짚고, 서부간선도로 일반도로화 사업의 설계 개선을 주문했다.이날 감사에서 박칠성 위원장은 최근 남부도로사업소 현장방문을 통해 구로구와 인접한 남부도로사업소 대신 강서구 마곡동 소재 강서도로사업소에서 구로구를 관할하고 있다는 점에 주목하며 현행 도로사업소 관할체계의 적정성에 의문을 제기했다.현재 영등포구 대림동에 위치한 남부도로사업소는 관악구·동작구·금천구와 서초구·영등포구 일부를 관할하고 있으며, 강서구 마곡동에 자리한 강서도로사업소는 강서구·양천구·구로구와 영등포구 일부를 관리하고 있다.이에 박 위원장은 “도로사업소는 평상시 도로시설물 유지관리뿐 아니라 포트홀, 도로 파손, 집중호우에 따른 침수, 겨울철 제설 등 긴급상황에 신속하게 대응해야 하는 기관”이라며 “구로구와 가까운 남부도로사업소를 두고 상대적으로 먼 강서도로사업소에서 관리하는 것이 과연 효율적인지 검토할 필요가 있다”고 지적했다.특히 박 위원장은 “현재 관할체계가 약 30년 전에 정해졌다면 그동안 변화한 도로 여건과 교통환경을 반영해야 한다”며 “과거의 관할구역을 그대로 유지하기보다 현장 출동의 신속성과 시민 안전을 기준으로 운영체계를 재검토해야 한다”고 강조했다.이어 박 위원장은 전날 진행된 도시안전건설위원회 현장점검에서 확인한 서부간선도로 일반도로화 사업의 구일역 인근 공원화 설계 문제를 다뤘다. 당시 현장에서는 인근 아파트 주민대표와 시의원들이 공원 조성 공간의 협소함, 차량 통행에 따른 소음·먼지 문제, 기존 육교 주변 시설계획 변경 등에 대한 우려를 전달한 바 있다.박 위원장은 “공원 조성 자체도 중요하지만 실제 주민들이 이용하기에 적합한 공간인지, 주변 교통환경과 보행 편의가 충분히 고려됐는지 살펴봐야 한다”며 “현장점검에서 제기된 의원들과 주민들의 의견을 설계 과정에 반영할 수 있도록 다시 검토해야 한다”고 요구했다.끝으로 박 위원장은 “도로사업소 관할구역과 서부간선도로 공원화 설계 모두 현장의 여건과 시민의 입장에서 판단해야 할 문제”라며 “서울시가 관계부서와 충분히 협의해 실효성 있는 개선방안을 마련해 주길 바란다”고 당부했다.양승현 리포터