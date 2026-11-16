금천구청 누리집은 세계인에 열려있다

5개 언어 실시간 번역, 30여개 언어 지원

이미지 확대 서울 금천구청 누리집에 적용된 ‘인공지능(AI) 다국어 자동 번역 서비스’가 화면에 나온 텍스트를 베트남어로 번역한 화면.

금천구 제공

세줄 요약 AI 다국어 번역 서비스 6곳 적용

외국인 주민 위한 행정정보 접근 확대

통합나래봇으로 30개국 이상 상담 지원

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서울 금천구는 외국인 주민과 다문화 가족이 구정 정보를 쉽게 확인할 수 있도록 16일부터 주요 공식 누리집 6곳에서 ‘인공지능(AI) 다국어 자동 번역 서비스’를 운영한다고 이날 밝혔다.서비스는 구청·열린구청장실·미디어홍보·교육포털·보건소 누리집·통합예약 누리집 등에 적용된다. 각 누리집에 게시된 정보는 영어, 일본어, 중국어, 베트남어, 태국어 등 5개 언어로 실시간 번역해 제공한다.이용자는 각 누리집에서 원하는 언어를 선택해 번역된 정보를 확인할 수 있다. 별도의 번역 프로그램을 이용하지 않아도 구정 소식과 각종 지원사업 등 필요한 행정정보를 원하는 언어로 확인할 수 있다.구에는 지난 9월 기준 등록외국인과 국내거소신고자를 포함해 외국인 2만 8899명이 살고 있다. 구 주민등록인구의 약 13%에 해당한다. 국적별로는 한국계 중국인과 중국 국적 주민이 가장 많다. 베트남과 태국 국적 주민도 상당수다. 구는 외국인 주민의 국적별 분포를 고려해 중국어·베트남어·태국어를 번역 언어에 포함했다.구는 다국어 자동 번역 서비스와 함께 운영 중인 인공지능(AI) 민원 상담 챗봇 ‘통합나래봇’으로도 외국인 주민의 행정정보 이용을 돕는다. 통합나래봇을 사용하면 30개국 이상의 언어로 질문하고 답변을 받을 수 있다. 365일 24시간 행정정보와 민원정보를 안내한다. 다국어 자동 번역 서비스가 누리집에 게시된 정보를 번역해 제공한다면 통합나래봇은 주민의 질문에 맞춰 필요한 정보를 원하는 언어로 안내한다.최기찬 구청장은 “언어 장벽으로 구정 정보를 접하는 데 어려움을 겪는 주민들이 이번 서비스를 통해 필요한 정보를 보다 쉽게 확인할 수 있기를 바란다”며 “앞으로도 디지털 기술을 활용해 주민들이 편리하게 이용할 수 있는 행정서비스를 확대해 나가겠다”고 말했다.송현주 기자