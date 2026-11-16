양천구, ‘수험생 결전의 날’ 위한 교통·소음·안전 대책

세줄 요약 수능 대비 교통·소음·안전 특별대책 마련

10개 학교 209개 시험실, 5645명 응시

비상수송·안내 인력 배치와 통제 강화

이미지 확대 양천구, 수능 비상 수송 차량 지난해 서울 양천구청에 대학수학능력시험 수험생을 위한 비상 수송 차량이 대기 중인 모습.

양천구 제공

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서울 양천구는 오는 19일 ‘2027학년도 대학수학능력시험(수능)’을 앞두고 수험생들이 안전하고 편안한 환경에서 시험을 치를 수 있도록 교통·소음·안전 등 분야별 특별대책을 마련했다고 16일 밝혔다.구에 따르면, 올해 구에서는 강서고, 목동고, 양정고, 진명여고 등 10개 학교 시험장, 209개 시험실에서 총 5645명의 수험생이 수능에 응시한다.구는 수능 당일 오전 6시부터 8시 10분까지 ‘교통대책 상황실’을 운영하고, 비상수송 차량 22대와 지원인력 112명을 투입한다. 오목교역·목동역·신정역·신목동역 등 주요 지하철역 4곳과 10개 시험장 주변에 차량과 안내 인력을 배치해 원활한 이동을 돕는다.또한 시험장 200m 전방부터 차량 진출입을 통제하고 주차를 금지한다. 교통 혼잡 시 주요 진입로와 교차로에서 차량 우회를 유도할 방침이다.시험에 온전히 집중할 수 있도록 소음 관리도 강화한다. 이날부터 18일까지 시험장 인근 공사장을 방문해 소음 최소화를 요청하고, 시험 당일 별도 점검반을 운영한다. 특히 영어 듣기 평가가 진행되는 오후 1시 10분부터 1시 35분까지 화물차 등은 우회를 유도하고, 응급·소방차량의 경적 사용 자제를 요청할 계획이다.수능 전후 청소년 유해 환경도 단속한다. 구청 직원과 청소년유해환경감시단원 등 6명으로 합동 점검반을 구성해 다중밀집 지역을 중심으로 청소년 유해업소의 청소년 출입 여부를 점검한다.뿐만 아니라 수능 이후 맞춤형 진학 지원도 이어간다. 다음달 16일부터 29일까지 양천교육지원센터에서 입시 전문 상담관이 수험생 132명을 대상으로 ‘정시 대비 2주 릴레이 상담’을 진행한다. 같은달 22일에는 양천문화회관 대극장에서 메가스터디 입시평가연구소 남윤곤 소장이 ‘2027 대입 정시 설명회’를 진행한다. 성적 발표 이후 맞춤형 정시 지원 전략 수립 등도 도울 계획이다.이기재 구청장은 “시험장으로 향하는 길부터 시험을 마치는 순간까지 불편함이 없도록 철저히 준비하겠다”며 “수능 이후에도 수험생들이 원하는 미래를 향해 힘차게 나아갈 수 있도록 든든히 뒷받침하겠다”고 말했다.김주연 기자