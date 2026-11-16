강서구, 통합청사에서 발달장애 예술인의 ‘색다른 시선’

다음달 4일까지 5명 회화 40점 전시

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세줄 요약 강서구 통합청사 로비서 작품전 개최

발달장애 예술인 회화 40여 점 전시

개막 행사와 관람 편의 장치 마련

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서울 강서구는 17일부터 다음달 4일까지 강서구 통합청사 1층 로비에서 발달장애 예술인 작품전을 연다고 16일 밝혔다.이번 ‘강서 어울림 갤러리-색(色)다른 시선, 빛나는 동행’은 장애인복지시설인 기쁜우리복지관이 주관하며, 장애예술인의 창작활동과 사회 참여를 지원하기 위해 마련됐다. 새롭게 문을 연 통합청사 로비를 열린 전시장으로 꾸몄다.전시의 부제인 ‘꽃, 피우다’는 저마다 피어나는 시기와 색상, 모양이 다른 꽃처럼 작가마다 작품세계를 뜻한다. 기쁜우리복지관 예술인 양성반 소속 작가 박민, 박정배, 전종윤, 정하연, 한화석 작가 5명의 회화 40여점을 만날 수 있다. 전시 첫날에는 개막 행사 ‘동행의 시간’을 진행하고 참여 작가를 소개한다.통합청사의 이동식 가벽(아트월)과 핀 조명을 활용해 전시 효과를 극대화했다. 휠체어 이용자와 어린이의 눈높이에 맞춰 작품을 배치하는 한편 안내 설명판을 마련해 관람 편의를 높였다.진교훈 구청장은 “이번 전시가 통합청사를 찾는 구민들이 일상에서 장애와 비장애의 벽을 넘어 서로의 다름을 이해하고 공감하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.김주연 기자