종로구, ‘부암동 제비로드’ 등 골목형상점가 4곳 추가 지정

세줄 요약 부암동·무악동 등 4곳 추가 지정

종로구 골목형상점가 11곳으로 확대

온누리상품권·지원사업 참여 가능

이미지 확대 종로 통인시장 유찬종(오른쪽) 서울 종로구청장이 지난 9월 통인시장을 둘러보고 있다.

종로구 제공

종로구 골목형상점가는 11곳으로 늘었다.

지정 시 온누리상품권 가맹점으로 등록할 수 있고, 정부와 서울시, 종로구

등의 공모사업에 참여해 경영이나 시설 현대화 지원을 받을 기회도 생긴다.

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서울 종로구는 부암동 제비로드, 무악동, 명륜길, 성균관로 등 4개 상권을 골목형상점가로 지정했다고 16일 밝혔다.구는 앞서 2023년 삼청정독길을 시작으로 ▲북촌계동길 ▲종로신백제 ▲동대문역일번출구 ▲종로5가대로 ▲종로5가육번출구 ▲평창동을 골목형상점가로 지정한 바 있다. 이에 따라골목형상점가는 일정 요건을 충족한 골목상권을 지정해 소상공인 경영 안정을 돕는 제도다.부암동 제비로드는 마트와 미용실, 음식점 등 일상 업종의 점포 37개가 모인 상권이다.지하철 3호선 독립문역 2번 출구 인근 무악동 상권은 인근 주거지와 이어진 음식점, 카페, 소매점 등 생활 업종 19개가 들어서 있다.대학가와 주거지가 공존하는 명륜길 상권은 음식점과 카페, 생활편의시설 94개 점포가, 성균관대와 혜화역을 잇는 통학·보행 동선에 있는 성균관로 상권에는 식음료업종 등 61개 점포가 모여 있다.유찬종 구청장은 “골목형상점가가 지역 소규모 상권에 활력을 불어넣는 기회가 되길 바란다”며 “앞으로도 상권 특성과 현장의 목소리를 반영한 실질적인 지원책을 마련하고 소상공인 경영 안정 및 지역경제 활성화에 주력하겠다”고 말했다.김주연 기자