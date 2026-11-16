용산구, 내년 예산안 7534억원…“도시 개발 집중 투자”

세줄 요약 2027년도 예산안 7534억원 편성

올해보다 764억원 증가한 규모

도시개발·복지·교육 예산 확대

서울 용산구는 2027년도 사업예산안 7534억원을 편성해 구의회에 제출했다고 16일 밝혔다. 이는

올해 예산보다 764억원(11.28%) 늘어난 규모다.

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전자상가지구와 삼각지역 일대 지구단위계획 재정비 용역(2억원), 주택재개발사업 정비계획 수립 용역(6억원) 등을 반영했다.

또한 국제업무지구 임시 개방 공영주차장 조성(9억원), 문화시설 셔틀버스 운영(9억 6000만원), 도로열선시스템 설치(9억 9000만원), 도로·보도 유지보수(47억원), 폐기물 관리(409억원) 등도 편성했다.





아울러 교육 분야에는 용산글로벌교육지원센터 운영(4억 8000만원), 원어민 외국어교실 운영(4억6000만원) 등 108억원이 반영됐다.

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구는 “도시의 성장 기반을 다지고 구민이 체감하는 생활환경을 개선하는 데 중점을 뒀다”고 밝혔다.우선 구는 도시기반시설 관리와 환경 분야에 1141억원을 편성했다. 국토·지역 개발 관련으로는산업·중소기업·에너지 분야에는 지역상품권 발행·운영(25억원), 전통시장·골목형상점가 지원(3억2천만원) 등 39억원을 투입한다. 문화·관광 분야에는 버들개 문화공원 하부 공공도서관 조성(26억원), 공공체육시설 운영(75억원), 용산문화재단 운영(30억원) 등 238억원을 각각 편성했다.사회복지 분야에는 부모급여(140억원), 영유아보육료(148억원), 아동수당(114억원), 아이맞이 지원금(25억원), 장애인 활동지원급여(110억원), 생계·주거급여(739억원), 기초연금(635억원) 등 모두 3210억원을 투입한다.이번 예산안은 구의회 심의를 거쳐 다음달 16일 확정될 예정이다.김경대 구청장은 “건전재정 기조를 지키면서도 구민의 삶을 살피는 복지와 교육, 지역경제 활성화, 안전한 생활환경 조성에 필요한 투자를 놓치지 않았다”며 “속도감 있는 용산 개발과 생활밀착형 기반시설 확충을 통해 구민의 삶의 질을 높이고 용산의 미래 성장 기반을 다져 나가겠다”고 강조했다.김주연 기자