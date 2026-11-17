16일, 제340회 정례회 운영위원회 서울시의회사무처 행정사무감사 실시

“수억원대 지하철 광고, 계약 종료 시점까지 책임 관리해야”

이미지 확대 질의하는 이소라 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 종료된 임시회 광고 한 달 넘게 방치 지적

계약서상 철거 의무에도 사후관리 부실 비판

사무처 내년 개선 방안 마련 약속

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서울시의회가 시민들에게 의회 활동을 알리기 위해 집행하는 지하철 광고가 계약 종료 후에도 제대로 관리되지 않고 있다는 지적이 나왔다. 이미 종료된 임시회 일정을 한 달 넘게 광고하는 등 광고 사후관리가 부실하게 이뤄지고 있다는 것이다.서울시의회 이소라 의원(더불어민주당·성북4)은 지난 16일 열린 제340회 서울시의회 정례회 운영위원회 서울시의회사무처 행정사무감사에서 김용석 사무처장을 상대로 지하철 광고의 사후관리 실태를 지적했다.이 의원은 지난 10월 4일 확보한 지하철 광고 현장 사진을 통해, 8월 25일부터 9월 11일까지 열린 제339회 임시회 일정이 한 달가량이 지난 시점까지도 광고판에 그대로 방치된 실태를 지적했다. 특히 서울시의회와 한국언론진흥재단 간의 광고 계약서상에 계약 종료 시 해당 광고의 철거 및 삭제 의무가 명시되어 있음에도, 후속 광고 부재를 핑계로 철거 지연을 반복하는 사무처의 태도를 비판했다.시민에게 공개되는 공공 광고판에 이미 종료된 의정 일정을 계속 노출하는 것은 적절하지 않으며, 매년 반복되는 계약 불이행 문제를 관례처럼 넘어가서는 안 된다고 강조했다.도시철도 광고 집행에 연간 약 7억원에 달하는 상당한 예산이 투입되는 만큼, 직접적인 금전 피해가 없다는 안일한 인식에서 벗어나 철저한 계약 준수와 사후관리 체계를 확립해야 한다고 촉구했다. 이에 김 사무처장은 이 의원의 지적을 반영해 내년부터 개선 방안을 마련하겠다며 도시철도 모서리 광고는 기간이 명시된 광고 대신 이미지 광고 위주로 진행하겠다고 답했다.이소라 의원은 “광고는 단순히 게시하는 것으로 끝나는 것이 아니라 계약에 따라 종료 시점까지 책임 있게 관리해야 한다”며 “앞으로는 계약서에 명시된 사항이 제대로 이행되도록 광고 집행과 사후관리 전반을 꼼꼼하게 챙겨야 한다”고 당부했다.류정임 리포터